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TIMETURK / EKONOMİ / ABD Hazine Bakanı Yellen'den Kongre'ye uyarı! İlk kez olabilir

ABD Hazine Bakanı Yellen'den Kongre'ye uyarı! İlk kez olabilir

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Kongrenin borç limitini hızla ele almasının zorunlu olduğunu, aksi takdirde ABD'nin ilk kez temerrüde düşeceği ifade etti.

2 Saat Önce
2021-09-28 08:13:22
ABD Hazine Bakanı Yellen'den Kongre'ye uyarı! İlk kez olabilir

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Kongrenin borç limitini hızla ele almasının zorunlu olduğunu, aksi takdirde ABD'nin ilk kez temerrüde düşeceği ifade etti.

ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi, Yellen'ın 28 Eylül'de yapacağı konuşmanın metnini yayımladı.

ABD'nin hızlı bir toparlanma yaşadığına işaret eden Yellen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantından kaynaklanan zorlukların toparlanma hızını bastırmaya ve ekonominin önünde önemli engeller oluşturmaya devam ettiğini vurguladı.

Yellen, "Yine de ekonomimizin orta vadeli gidişatı konusunda iyimserim ve gelecek yıl tam istihdama döneceğimizi umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında atılan adımları hatırlatan Yellen, federal borç limitinin yükseltilmesi konusunda ise bir kez daha çağrı yaptı.

Yellen, "Kongrenin borç limitini hızla ele alması zorunludur. Aksi takdirde Amerika tarihte ilk kez temerrüde düşecektir. ABD'nin kredisi zedelenecek, ülkemiz büyük olasılıkla bir mali kriz ve ekonomik durgunlukla karşı karşıya kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Ekonomi için "felaketin" önlenmesi gerektiğini vurgulayan Yellen, borç tavanının 1960'tan bu yana 78 kez artırıldığını ve askıya alındığını anımsattı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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