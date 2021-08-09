DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

ANALİZ: İran Afganistan’da ne istiyor?
Yaşar Eryılmaz kimdir? Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz nereli kaç yaşındaydı?
Afganistan'da 3 günde 27 çocuk öldürüldü
Funda Taşkın, Yunus Emre'yi Anma Yol Yarışlarında İkincisi Oldu
TURKOVAC aşısı Alfa varyantına karşı yüzde 100 etkili
TOKİ'den 'Karabük'te yarı fiyatına yurt binası' iddialarına ilişkin açıklama
ABD Hazine Bakanı Yellen’den borç limitini artırma çağrısı
ABD'de 1 milyondan fazla itfaiyecinin yüzde 67’si gönüllü
Ekşi Sözlük kimin? Ekşi Sözlük'ün sahibi kim?
Rusya, Kuril Adaları'na onlarca askeri tesis inşa edecek
Bakanlıktan ‘Eda Nur Kaplan' açıklaması
Utku Yuvakuran kimdir? Utku Yuvakuran kaç yaşında?
İstanbul’da Hizbullah operasyonu
Tokyo'da Türk hakeme ölüm tehdidi!
2021 YKS barajı düşecek mi? YKS (TYT-AYT) baraj puanı düştü mü? Üniversite barajı indi mi?

TIMETURK / EKONOMİ / ABD Hazine Bakanı Yellen’den borç limitini artırma çağrısı

ABD Hazine Bakanı Yellen’den borç limitini artırma çağrısı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitinin artırılmamasının ülke ekonomisine zarar vereceğini belirtti.

54 Dakika Önce
2021-08-09 16:00:45
ABD Hazine Bakanı Yellen’den borç limitini artırma çağrısı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Yellen, konuya ilişkin açıklamasında, borç limitinin artırılması veya askıya alınmasının hükümetin harcamalarını artırmayacağını veya gelecekteki bütçe teklifleri için harcamaya izin vermeyeceğini yineledi.

Borç limitinin artırılmasının sadece Hazine'nin önceden yürürlüğe giren harcamalar için ödeme yapmasına izin verdiğini vurgulayan Yellen, "Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, ABD ekonomisine ve tüm Amerikalıların geçim kaynaklarına onarılamaz zarar verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Yellen, Kongre'nin iki partinin desteğiyle borç limitini artırması veya askıya alması gerektiğini belirterek, borç limitine konu olan borcun büyük çoğunluğunun Biden yönetimi göreve başlamadan önce gerçekleştiğini kaydetti.

Hazine Bakanı Yellen, "Bu ortak bir sorumluluktur ve Kongre'yi ABD'nin kredisini korumak için geçmişte olduğu gibi iki partili bir temelde bir araya gelmeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Yellen, 23 Temmuz'da Kongre'ye gönderdiği bir mektupta, ülkenin borç limitinin yükseltilmemesi halinde Hazine Bakanlığının "olağanüstü önlemler" alacağı uyarısında bulunmuştu.

ABD Hazine Bakanlığı, 2 Ağustos'ta borç limitinin geçerlilik süresinin dolmasıyla ülkenin temerrüde düşmemesi için olağanüstü tedbirleri devreye sokarak bazı borçlanma faaliyetlerinin askıya alındığını duyurmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş