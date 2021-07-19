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TIMETURK / EKONOMİ / ABD Hazine Bakanı Yellen'dan ''sabitkoin'' çağrısı

ABD Hazine Bakanı Yellen'dan ''sabitkoin'' çağrısı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, sabitkoinlere (stablecoin) ilişkin uygun bir düzenleyici çerçeve için hızla harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

1 Saat Önce
2021-07-19 23:54:38
ABD Hazine Bakanı Yellen'dan ''sabitkoin'' çağrısı

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ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yellen, sabitkoinleri görüşmek üzere, Para Birimi Denetleme Ofisi ile Federal Mevduat Sigorta Kurumunun katılımıyla Finansal Piyasalar Çalışma Grubu'nu (PWG) topladı.

Toplantıda, sabitkoinlerin hızlı büyümesi, bir ödeme aracı olarak olası kullanımları ve son kullanıcılar, finansal sistem ile ulusal güvenliğe yönelik potansiyel riskleri ele alındı.

Yellen, söz konusu toplantıda, sabitkoinlere ilişkin uygun bir düzenleyici çerçeve için hızla harekete geçilmesi gereğinin altını çizdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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