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TIMETURK / EKONOMİ / ABD Hazine Bakanı Yellen'dan kalkınma bankalarına çağrı

ABD Hazine Bakanı Yellen'dan kalkınma bankalarına çağrı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, çok uluslu bankalara iklim değişikliğiyle mücadele için daha fazla sermayeyi harekete geçirme çağrısında bulundu.

14 Dakika Önce
2021-07-23 08:03:46
ABD Hazine Bakanı Yellen'dan kalkınma bankalarına çağrı

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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, çok uluslu bankalara iklim değişikliğiyle mücadele için daha fazla sermayeyi harekete geçirme çağrısında bulundu.

Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yellen'ın iklim finansmanını görüşmek üzere kalkınma bankalarının başkanları ve özel sektör temsilcileriyle bir araya geldiği bildirildi.
Söz konusu toplantıya ABD Başkanı Joe Biden'ın İklim Özel Temsilcisi John Kerry'nin yanı sıra Afrika Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Amerikalılar Arası Kalkınma Bankası ile Dünya Bankası temsilcilerinin katıldığı belirtilen açıklamada, kalkınma bankalarının daha fazla özel sektör finansmanını harekete geçirmesinin yollarının ele alındığı ifade edildi.
Açıklamada, Yellen'ın iklim değişikliğine yönelik özel sermaye seferberliğini en üst düzeye çıkarmak için söz konusu bankaların teşviklerini, yapılarını ve uygulamalarını değerlendirme çağrısında bulunduğu kaydedildi.
Bakanlığın açıklamasında, Yellen'ın kalkınma bankalarını özellikle özel sektör operasyonlarıyla iklim uyumuna daha fazla odaklanmaları ve gelişmekte olan ülkeleri emisyon azaltma önlemlerini uygulamaları ile kritik ekosistemleri koruma konusunda desteklemek için teşvik ettiği bildirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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