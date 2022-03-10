ABD enflasyon verileri açıklandı mı? ABD faiz mi arttıracak? İşte ABD enflasyon verileri...

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu enflasyon verileri ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre yeni enflasyon oranı ne oldu? 2022 ABD şubat ayı enflasyon verisi? FED faiz arttıracak mı ? İşte detaylar...

Tüm dünyanın merakla bekledi ABD Şubat ayı enflasyon verileri açıklandı. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu enflasyon verileri ile ilgili açıklama yaptı. Kurum, 2022 Ocak ayında son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktığını ve fiyatların 1 yıl öncesine göre yüzde 7.5 arttığını açıklamıştı. ABD'de tüketici fiyat endeksi şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 arttı. Yıllık enflasyon beklentisi ise yüzde 7.8 olacağı yönündeydi. Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 7,5 olarak olarak bekleniyordu.

ABD ENFLASYON VERİLERİ NEDİR? ABD ENFLASYON ORANI NEDİR?

ABD'de tüketici fiyat endeksi şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 arttı. Yıllık enflasyon beklentisi ise yüzde 7.8 olacağı yönündeydi. Tüketici fiyat endeksinde bir aartış gözlendi. Aylık artış oranı 0.8 olarak aktarıldı. Gıda ve Enerji enflasyonu ise beklenende fazla bir artış gösterdi ve aylık bazda yüzde 0,5, yıllık yüzde 6,4 yükseldi.

FED FAİZ ARTTIRI MI YAPACAK MI?

Ekonomistler, TÜFE artışlarının beklentileri üstünde bir seyirde devam etmesi halinde, ABD Merkez Bankası'ın (FED) daha yüksek faiz oranları getirebileceğini ancak enflasyon baskılarının hafifletilmesi için daha yavaş bir oranın artış hızına yol açabileceğini belirtiyor. Sıkılaştırmanın hızı konusu netlik kazanmamasına rağmen FED'in Mart ayında faiz oranlarını artırmaya başlaması bekleniyor.

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