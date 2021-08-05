ABD dış ticaret açığında yeni rekor

ABD’de dış ticaret açığı Haziran’da 75.7 milyar dolara çıkarak rekor tazeledi

ABD'de dış ticaret açığı Haziran'da rekor seviyeye yükseldi. Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre dış ticaret açığı Haziran'da ithal mal talebindeki artışla yüzde 6.7 yükselerek 75.7 milyar dolar oldu. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi 74.2 milyar dolardı.

Bu arada Mayıs ayı ticaret açığı verisi 71 milyar dolara revize edildi.

İthalat bu dönemde yüzde 2.1 artarak 283.4 milyar dolar oldu, ihracat da yüzde 0.6 artarak 207.7 milyar dolara yükseldi.

Net ihracat son 4 çeyrekte büyüme rakamlarına olumsuz katkı yapmıştı. Tüketici talebindeki artış ve şirketlerin ekipman harcamaları stokların azalmasına neden olurken üreticiler küresel tedarik zincirindeki sıkıntılar nedeniyle üretimi artırmak konusunda zorluklarla karşı karşıya kaldı.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.