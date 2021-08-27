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TIMETURK / EKONOMİ / ABD'den Türkiye'ye ''vergi kaldırma'' talebi

ABD'den Türkiye'ye ''vergi kaldırma'' talebi

ABD, Türkiye'den ABD'li şirketleri etkileyen Dijital Hizmet Vergisinin kaldırılmasını talep etti.

2 Saat Önce
2021-08-27 14:33:51
ABD'den Türkiye'ye ''vergi kaldırma'' talebi

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş arasında online bir görüşme gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili ABD Ticaret Temsilciliği sitesinden yapılan yazılı açıklamada görüşmenin detaylarına yer verildi. Buna göre Tai, Bakan Muş'tan ABD teknoloji şirketlerine uygulanan Dijital Hizmet Vergisi'nin kaldırılmasını talep etti.

Tarafların iki ülke arasındaki ticaretin güçlendirilmesi konusunda anlaştığı belirtilen açıklamada "Temsilci Katherine Tai Türkiye'de faaliyet gösteren ABD'li şirketlerin piyasa erişiminin artırılması gibi ortak çıkarların olduğu alanları tartıştı Bunun yanında Dijital Hizmet Vergisi etrafındaki sorunların çözümü için çok taraflı görüşmelerin en uygun ortamı sağladığını belirtti. Tai, bireysel olarak uygulanan Dijital Hizmet Vergilerinin OECD ve G20'deki süreçlerle bağlantılı olarak kaldırılmasının ABD için kritik öneme sahip olduğunu bildirdi" ifadeleri yer aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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