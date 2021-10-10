ABD'den kripto paraya sert tedbirler geliyor
Başta ABD ve Çin olmak üzere kripto paralara sert tedbirleri de içeren regülasyonlarla imza atmaya hazırlanan ülkeler, diğer taraftan da geleceğin para birimi olarak görülen bu para birimleriyle ilişkilerini koparmamak için mesai harcıyor.
2021-10-10 08:18:55
ABD'de Biden yönetiminin, kripto para birimleri ile ilgili olarak kapsamlı bir kararname çıkarması bekleniyor.
Bloomberg haber ajansının etkili bir kaynağa dayandırarak yayımladığı habere göre, Amerikan yönetimi, kripto para birimleriyle ilgili bir kararname çıkarılmasını değerlendiriyor.
Bitcoin'e etkisi
Aynı kaynaklar, üzerinde çalışılan kararnamenin ülkedeki federal kurumları kripto paranın ilgili alanlarını incelemek ve tavsiyelerde bulunmakla yetkilendireceğini ifade ediyor.
Öte yandan, söz konusu kararnamenin henüz değerlendirme aşamasında olduğu da belirtiliyor.
Ayrıca, kripto para birimlerine ilişkin kararnamenin, kurumların yürütme organı genelinde dijital para birimleri üzerindeki çalışmalarını koordine etmeyi de amaçladığı aktarıldı.
Kripto para birimi tarafında gösterge niteliğinde olan Bitcoin, olumlu gelişmeler sonrasında haftayı 54.000-55.000 dolar bandında kapattı.
Analistler bu havanın devam etmesi halinde 60 bin dolarların yukarıya doğru test edilebileceğini ifade ediyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)