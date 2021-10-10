ABD'den kripto paraya sert tedbirler geliyor

Başta ABD ve Çin olmak üzere kripto paralara sert tedbirleri de içeren regülasyonlarla imza atmaya hazırlanan ülkeler, diğer taraftan da geleceğin para birimi olarak görülen bu para birimleriyle ilişkilerini koparmamak için mesai harcıyor.