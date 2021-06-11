ABD'den İran hamlesi

ABD, 3 İranlı eski yönetici ve iki firmaya yönelik yaptırım kararlarını kaldırdı. Bir ABD’li yetkili, bunun rutin bir durum olmasına karşın ABD’nin, anlaşma sağlanması halinde İran yaptırımlarını kaldırabileceğinin bir işareti olduğunu söyledi.

ABD, 3 İranlı eski yönetici ve iki firmaya yönelik yaptırım kararlarını kaldırdı. Adının açıklanmasını istemeyen bir ABD'li yetkili, bunun rutin bir durum olmasına karşın ABD'nin, anlaşma sağlanması halinde İran yaptırımlarını kaldırabileceğinin bir işareti olduğunu söyledi.

Aynı yetkili ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıkları Kontrol Dairesi tarafından alınan kararın hali hazırda İran'ın nükleer anlaşmaya geri dönmek adına yürüttüğü görüşmelerle de bağlantılı olmadığını dile getirdi.

Hazine Bakanlığı tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada “Bugün Yabancı Varlıkları Kontrol Dairesi ve Dışişleri Bakanlığı, daha önce İran'ın petrokimya ürünlerinin satışı, taşınması, pazarlanması ve temin edilmesi faaliyetlerinde yer almış 3 İranlı yönetici ve iki firmaya yönelik yaptırımları kaldırıyor” denildi.

Açıklamada ayrıca yaptırım uygulanan kişi ve kurumların durumları ve faaliyetlerinde değşiklik gözlendiğini ve yaptırıma konu olan faaliyetlerden uzaklaştıkları için yaptırım listesinden çıkarıldıkları ifade edildi. ABD hükümetinin bu konudaki taahhüdünün arkasında olduğu vurgulandı.

Hazine Bakanlığı Sözcüsü, haklarında yaptırım kararı kaldırılan 3 kişinin de artık İran hükümetinde görevli olmadıkları bu sebeple yaptırımların kaldırıldığını söyledi.

ABD'nin 3 kişi ve iki kuruma yönelik yaptırımları kaldırma kararının ardından petrol fiyatlarında ciddi düşüşler görüldü. Piyasalar, ABD ve İran'ın nükleer anlaşma konusunda uzlaşıya varması ve İran petrolünün yeniden pazara girmesi ihtimalini satın aldı.

ABD ve İranli yetkililerin, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya dönüş konusunda bu hafta Avusturya'nın başkenti Viyana'da 6. tur görüşmelere bu hafta başlamaları bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price son olarak yaptığı açıklamada görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini dile getirmişti.

ABD eski Başkan Donald Trump'ın kararıyla 2018 yılında İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı. Hali hazırda İran'ın anlaşmanın yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmeye devam etmesi ve ABD'nin de anlaşmaya geri dönmesi dına müzakereler AB ve ilgili ülkelerin katılımıyla devam ediyor.

Kaynak: VOA

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