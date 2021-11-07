ABD'den gelen haberler altın fiyatlarını etkiledi! Yükseliş sürecek mi?

Piyasalar bu hafta ABD’den gelen ekonomik gelişmelerle birlikte yön buldu. Ons altın, 1800 dolar pivot seviyenin üzerine çıkarken, bu durum yurt içinde altın fiyatlarını da etkiledi.

Para ve emtia piyasaları bu hafta yoğun veri gündemine odaklandı. Çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı gerçekleştirildi. Fed, faiz oranlarını sabit bırakırken, varlık alım programında azaltıma gitti.

Cuma günü ise ABD'de Çalışma Bakanlığı tarafından tarım dışı istihdam rakamları açıklandı. Beklentilerin üzerinde gelen tarım dışı istihdam ekim ayında 531 bin kişi arttı. İşsizlik oranı ise yüzde 4.6'ya düştü.

Altın fiyatları bu hafta oldukça hareketli bir seyir izledi. Özellikle çarşamba günü gerçekleştirilen Fed toplantısı öncesi ons altın 1763 dolara kadar geri çekildi. Fed'in faiz oranlarında artışa gitmemesiyle birlikte ons altında yükseliş eğilimi hız kazandı.

ONS ALTIN KRİTİK SEVİYEYİ AŞTI

Cuma günü tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle 1800 dolar kritik direnç seviyesini kıran ons altın, haftayı 1819 dolardan kapattı.

Haftalık bazda fiyat hareketlerine bakıldığında ise ons altın, yüzde 2 oranında değer kazandı.

GRAM ALTIN BU HAFTA KAZANDIRDI

Haftanın ilk işlem gününe 548.9 liradan başlayan gram altın, ons altındaki fiyatlamalara paralel olarak yükselişe geçti. Perşembe ve cuma günü kazançlarını artıran gram altın, 566.8 lira seviyesinde kapandı. Öte yandan gram altının spot fiyatı bu hafta yüzde 2.8 oranında değer kazandı.

Haftalık bazda fiyat hareketlerine bakıldığında gram altında en düşük 545 lira, en yüksek ise 566 lira seviyeleri görüldü.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,17 kazanımla 561,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,17 artışla 3.718 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 898 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 908 liraya çıktı.

YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

TRTHaber'e konuşan Ekonomist ve Yatırım Uzmanı Üzeyir Doğan ise, altında yeni zirvelere işaret etti. Altını fiyatlayan iki tane enstrüman olduğunu belirten Doğan, "Ons bazında altının uluslararası piyasada dolar olarak fiyatlanması ki şuanda burada 1800 dolar civarındayız. Diğeri de dolar TL kurunun yükselmesi. Doların yükselmesi, altın fiyatlarını da yukarı yönlü çeken bir etken oluyor'' dedi.

Üzeyir Doğan bu konuyla ilgili de şunları söyledi:

''Dışarıda 1800 doları aşarak yeni bir yükseliş başlatacak olma ihtimali biraz da gram-TL yani Türk yatırımcısı açısından daha cazip bir ortamın oluşabileceği izlenimini veriyor. Şuan zirveyi gördük ama muhtemelen önümüzdeki günlerde altın fiyatlarında da yeni zirveleri göreceğiz.''

Uzmanlar ise, dünyada enflasyonist sürecin devam etmesinin de altın fiyatlarını etkileyeceği görüşünde.

Kaynak: milliyet.com.tr, TRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.