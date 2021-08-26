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ABD’den Deutsche Bank’a soruşturma
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TIMETURK / EKONOMİ / ABD’den Deutsche Bank’a soruşturma

ABD’den Deutsche Bank’a soruşturma

ABD'de yetkililerin; Deutsche Bank'ın varlık yönetimi birimi DWS Group'un, varlıklarını yönetirken 'sürdürülebilir yatırım' kriterini nasıl kullandığına ilişkin soruşturma açtığı iddia edildi.

1 Saat Önce
2021-08-26 17:17:15
ABD’den Deutsche Bank’a soruşturma

The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, DWS'ten kovulan bir çalışanın şirketi "sürdürülebilir yatırım" alanında yanlış bilgi vermekle suçlamasının ardından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve New York savcılığı harekete geçerek Deutsche Bank'ın varlık yönetimi birimi hakkında soruşturma başlattı.

Eski DWS Sürdürülebilirlik Başkanı Desiree Fixler, ağustosta DWS'yi çevresel, toplumsal ve yönetişim (ESG) yatırımlarında abartılı bilgi vermekle suçlamıştı.

Fixler, ESG entegrasyonundaki yetersizlikleri dile getirdiği için yıllık raporun yayımlanmasından bir gün önce, 11 Mart'ta işine son verildiğini açıklarken, haksız gerekçeyle işten çıkarıldığı için DWS'ye dava açmıştı.

DWS, Fixler'in iddialarını reddederek, şirketin ESG standartlarının sektör ortalamasının üzerinde olduğunu belirtmişti.

Söz konusu soruşturmanın, Deutsche Bank'ın, müşterisi olan eski ABD Başkanı Donald Trump ile olan ilişkilerine ve rüşvet skandalına ilişkin soruşturmadan sonra Washington'daki imajını düzeltmeye çalıştığı zamanda gelmesi dikkati çekti.

Öte yandan, Deutsche Bank, uluslararası rüşvet skandalıyla ilgili davanın kapatılması için ocak ayında ABD'li yetkililere yaklaşık 125 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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