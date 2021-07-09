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TIMETURK / EKONOMİ / ABD'den 34 şirkete yaptırım kararı

ABD'den 34 şirkete yaptırım kararı

ABD Ticaret Bakanlığı, Çin, Rusya ve İran ile bağlantılı olduğu iddia edilen 34 şirketin kara listeye alındığını duyurdu.

1 Saat Önce
2021-07-09 23:22:33
ABD'den 34 şirkete yaptırım kararı

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ABD'nin Çin, Rusya ve İran'a yönelik yaptırımları devam ediyor. ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin dış politikası ve ulusal çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulunma veya bu faaliyetlere karışma riski bulunduğu gerekçesiyle Çin, Rusya ve İran ile bağlantılı olduğu iddia edilen 34 şirketin kara listeye alındığı belirtildi.

Kara listeye alınan şirketlerden 14'ünü Çinli şirketler oluştururken, 8 şirketin ABD ürünlerinin İran'a ihracatını kolaylaştırdığı, 7 kuruluşun da Rus askeri programları desteklediği iddia edildi. Listeye alınan 5 şirketin ise Çin'in askeri modernizasyon programlarını "doğrudan desteklediği” öne sürüldü.

Açıklamada hükümet, şirket ve bireylerin Çin, İran ve Rusya gibi ülkelerdeki yıkıcı faaliyetler için ABD menşeli ürünlere erişmeye çalışmalarını önlemeye yönelik ihracat kontrollerinin sert bir şekilde uygulanmaya devam edeceği aktarıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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