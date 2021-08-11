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TIMETURK / EKONOMİ / 'ABD'deki yeni paket Türk şirketlerinin de önünü açacak'

'ABD'deki yeni paket Türk şirketlerinin de önünü açacak'

Türk Amerikan İş Adamları Derneği Amerikan Ticaret Odası Türkiye (TABA AMCHAM) Başkanı Süleyman Sanlı Joe Biden’ın altyapı paketinin Türkiye’deki şirketlerin de önünü açacağını vurguladı.

2 Saat Önce
2021-08-11 18:16:55
'ABD'deki yeni paket Türk şirketlerinin de önünü açacak'

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Bloomberg HT'de yer alan habere göre Türk Amerikan İş Adamları Derneği - Amerikan Ticaret Odası Türkiye (TABA AMCHAM )Başkanı Süleyman Sanlı, ABD Senatosu'nun Başkan Joe Biden'ın altyapı paketini onaylaması ve bunun Türkiye'ye olası etkilerini değerlendirdi.

Sanlı, bu paketin dünya emtia piyasasında hareketliliğe sebep olacağını, Türkiye'deki şirketlerin de önünü açacağını vurguladı.

Sanlı'nın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

“Paket dünya emtia piyasalarında bir hareketliliğe yol açacaktır. Çimento, bakır, nikel, demir ve çelik sektörlerini son derece etkiliyor. Geçtiğimiz sene bizim demir, çelik ve alüminyuma ilave vergi konulmuştu. Sadece bize değil Japonya, Almanya ve Brezilya gibi ülkelere de konulmuştu. Bu bir etken teşkil edecektir. Altyapı paketi yeşil projelerle özellikle temiz enerji projelerinde bu kapsamdaki şirketlerimizin de önünü açacaktır. ”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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