ABD'deki Türkiye yatırım fonunda en yüksek çıkış

Yatırımcılar, ABD'de işlem gören iShares MSCI Türkiye Borsa Yatırım Fonu'ndan 28 Mayıs haftasından bu yana en yüksek çıkışı kaydetti.

Yatırımcılar New York'ta işlem gören iShares MSCI Türkiye Borsa Yatırım Fonu'na geçtiğimiz hafta 5,6 milyon dolarlık çıkış gerçekleştirdi. Çıkışlar, 28 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyede oldu. MSCI Türkiye Endeksi son 2 haftada yüzde 7,6 civarında artış kaydetti.

Fona girişler 12 Mart haftasında neredeyse 2 yılın en yükseğine çıkarken, Haziran ayında da 2020'nin dördüncü çeyreğinden sonraki en uzun giriş serisi gerçekleşmişti.

Geçen haftanın gelişmeleri

Clarida, Fed'in ekonomiyi desteklemek için uyguladığı parasal destekleri geri çekme yolunda olduğunu ve bu yılın sonlarına doğru varlık alımını da azaltmaya başlayacağını söyledi. Delta virüsünden kaynaklanan risklerin olduğunu kabul etmesine rağmen ekonomide parlak bir görünümden bahseden Clarida, “Federal fonlama faizini artırmak için gerekli koşullar 2022'nin ortalarına doğru sağlanabilecek” demişti.

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, istihdam rakamlarında iyileşme sağlandığı sürece varlık alımının kademeli olarak azaltılması gerektiğini söyledi. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise varlık alımı azaltımının bu yıl ya da 2022'nin başlarında başlayabileceğini belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı ortak canlı yayında Ağustos ayı ile birlikte enflasyonda düşüşün görüleceğini belirterek "Ekonomideki öncü göstergelere baktığımızda büyüme eğiliminin sürdüğünü görüyoruz. Yüzde 7'nin üzerinde bir büyümeyi yakalayacağız. Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz, yüksek faiz yok. Çünkü yüksek faiz, bize yüksek enflasyonu getirecektir. Bunu da özellikle buradan bir yerde ben de sinyalimi belli yerlere herhalde vermiş oluyorum, çünkü bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil, zira faiz oranlarında da bir defa düşüşe geçiyoruz" demişti.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu da enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, emtia fiyatları, kur ve artan talebin enflasyonu yukarı yönlü etkilediğini ifade etmiş, politika duruşunun enflasyon üzerinde belirlenmeye devam edeceğini söylemişti.

ABD'de Temmuz ayında tarım dışı istihdam 943 bin arttı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi 870 bin seviyesindeydi. Geçen ay 850 bin olarak açıklanan tarım dışı istihdam artışı ise 938 bine revize edildi. Temmuz'da işsizlik verisi yüzde 5,4 oldu. Bloomberg ekonomistlerin beklentisi yüzde 5,7 olarak kaydedilmişti.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.