ABD’deki 4 gençten 1’i kripto varlıklara yatırım yapmayı düşünüyor

Yakın zamanda yapılan bir ankete göre, kripto varlıklar ABD’deki gençler arasında git gide daha popüler hale geliyor.

Son zamanlarda düzenlenen anket çalışmaları, kripto varlıkların popülerliğini ortaya koymaya başladı. Bilindiği üzere kripto yatırımına yönelik duyarlılık son birkaç yılda olumlu bir hale dönüştü. Geçtiğimiz günlerde ise Junior Achievement USA tarafından yapılan yeni bir ankete göre 4 ABD'li gençten 1'i borsa üzerinden kriptoya varlıklara yatırım yapmayı düşünüyor.

Gençler ve Kripto Varlık Yatırımı

Junior Achievement USA anketi daha çok ABD'li gençlerin borsaya yönelik algılarına odaklandı. Bunu yaparken de “Gamestop” spekülasyonu kullandı. Yaşanan bu olayın gençlerin bakış açısını nasıl etkilediğine odaklanan anket, gençlere borsanın iyi bir yatırım seçeneği olduğuna inanıp inanmadıklarını sordu. 1004 katılımcının yarısı (%51) borsanın sıradan insanlar için “iyi bir şey” olduğuna inandıklarını söylerken, geri kalan %49'u bunun iyi bir yatırım seçeneği olduğuna inanmadığını belirtti.

Gençlere, para verilmesi halinde tercih edecekleri yatırımlar sorulduğunda, büyük bir yüzde (%43) borsayı seçti. Kripto varlıklar ise gençlerin en çok tercih ettiği ikinci yatırım olarak ortaya çıktı. Ankete katılan gençlerin %25'i kriptoya yatırım yapacaklarını söyledi. %24'ü ise gayrimenkulü bir yatırım seçeceği olarak tercih etti. Şaşırtıcı bir şekilde, toplam katılımcıların %37'si hiç yatırım yapmayacağını belirtti.

Rakamlara göre 4 yatırımcıdan 1'inin kripto varlıkları tercih edeceği görünüyor. Kripto piyasasının henüz yeni bir alan olduğu göz önüne alınırsa aslında bu rakamlar oldukça etkileyici. Anket, gençlerin dijital varlıklara dahil olmaya daha meyilli olduğunu gösteriyor.

Veriler ayrıca gençlerin yatırım hakkında bilgi almak için sosyal medyaya yönelme olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Kaynak:Coinkolik.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.