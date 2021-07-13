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TIMETURK / EKONOMİ / ABD'de yıllık enflasyon 13 yılın en yüksek seviyesinde

ABD'de yıllık enflasyon 13 yılın en yüksek seviyesinde

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık yüzde 0,9, yıllık yüzde 5,4 artarak beklentilerin üzerinde yükseldi.

1 Saat Önce
2021-07-13 16:54:46
ABD'de yıllık enflasyon 13 yılın en yüksek seviyesinde

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ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin TÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 arttı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen TÜFE verisinin, yüzde 0,5 artması öngörülüyordu. TÜFE, mayısta ise aylık bazda yüzde 0,6 artmıştı.

Yıllık enflasyon 13 yılın en yüksek seviyesinde

Ülkede TÜFE, haziranda yıllık bazda yüzde 5,4 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ağustos 2008'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşan yıllık enflasyonun, yüzde 4,9 olması bekleniyordu.

TÜFE, mayısta da yıllık bazda yüzde 5 artmıştı.

Haziranda en yüksek aylık fiyat artışı yüzde 10,5 ile ikinci el araçlarda kaydedilmeye devam etti. Gıda fiyatlarına ilişkin endeks aylık yüzde 0,8 artarken, enerji endeksi yüzde 1,5 arttı.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise haziranda aylık yüzde 0,9 arttı. Çekirdek TÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi aylık yüzde 0,4 artması yönündeydi.

Çekirdek enflasyon, yıllık bazda yüzde 4,5 artarak beklentileri geride bıraktı.

Söz konusu verinin yüzde 4 artması bekleniyordu. Çekirdek TÜFE mayısta, aylık yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 3,8 artmıştı.

Analistler, tedarik zincirindeki darboğazlar ve devam eden ekonomik toparlanmayla artan talep de dahil bir dizi faktörün enflasyon artışında etkili olduğunu belirtti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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