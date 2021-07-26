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TIMETURK / EKONOMİ / ABD'de yeni konut satışları azaldı

ABD'de yeni konut satışları azaldı

ABD'de yeni konut satışları, haziranda 676 bine inerek beklentilerin aksine düşüş kaydetti.

3 Saat Önce
2021-07-26 17:49:22
ABD'de yeni konut satışları azaldı

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ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satışları, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 6,6 azaldı. ABD'de mevsim etkilerinden arındırılmış olarak bu dönemde 676 bin yeni konut satıldı.

Beklentilerin aksine düşüş gösteren ve Nisan 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye gerileyen yeni konut satışlarının, söz konusu dönemde yüzde 3,5 artarak 800 bin olması öngörülüyordu.

Art arda 3 ay düşüş gösteren yeni konut satışları, haziranda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 19,4 azaldı.

Mayıs ayına ilişkin yeni konut satış rakamları 724 bine revize edildi.

ABD'de haziranda satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise geçen yıla göre yüzde 6,1 artışla 361 bin 800 dolara yükseldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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