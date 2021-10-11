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TIMETURK / EKONOMİ / ABD'de kripto para ilgili flaş gelişme

ABD'de kripto para ilgili flaş gelişme

ABD'nin sermaye piyasası denetim, düzenleme kuruluşu SEC, kripto paralarda pozisyonu bulunan şirketlere yatırım yapmak üzere Volt Equity tarafından kurulan borsa yatırım fonuna onay verdi.

3 Saat Önce
2021-10-11 11:01:07
ABD'de kripto para ilgili flaş gelişme

Biden yönetimi kripto paralara sert tedbirler içeren yeniliklere imza atmaya hazırlanırken ABD'de flaş bir gelişme yaşandı.

ABD'nin sermaye piyasası denetim, düzenleme kuruluşu SEC, kripto paralarda pozisyonları bulunan şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapmak için Volt Euquity tarafından kurulan borsa yatırım fonuna onay verdi.

Volt Crypto Industry Revolution ve Tech ETF adı ile kurulan borsa yatırım fonu, "Bitcoin Sektörü Devrim Şirketleri" olarak adlandırılan ve borsalara kote şirketlere, MicroStrategy ve Marathon Digital Holdings gibi, yatırım yapacak.

Borsa yatırım fonunun net varlıklarının yüzde 80'i kripto paralarla ilişkili şirketlere yatırılacak, geri kalan yüzde 20 ise geleneksel hisse senetlerine yönlendirlecek.

ABD'de Biden yönetiminin, kripto para birimleri ile ilgili olarak kapsamlı bir kararname çıkarması bekleniyordu.

Kripto paralarla ilgili söz konusu kararnamenin henüz değerlendirme aşamasında olduğu belirtilmiş, kararnamenin, kurumların yürütme organı genelinde dijital para birimleri üzerindeki çalışmalarını koordine etmeyi de amaçladığı aktarılmıştı.

Kripto para birimi tarafında gösterge niteliğinde olan Bitcoin ise, olumlu gelişmeler sonrasında yükselişini sürdürerek haftayı 54.000-55.000 dolar bandında kapatmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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