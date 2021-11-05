ABD’de “büyük istifa!”

Economist dergisi, 50 bin dolardan az kazanan Amerikalıların kripto kazançları sayesinde gruplar halinde işten ayrılmalarına, “Büyük İstifa” olarak yorumladı.

Dünyada kripto paraya ilgi her geçen gün artarken, Amerika'da ise düşük ücretli çalışanların ekonomik özgürlüğe açılan kapısı oldu.

Amerikan Tüketici istihbarat şirketi CivicScience tarafından yapılan bir araştırma, düşük ücretli çalışanların kripto kârları nedeniyle işlerini bıraktığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre Nisan ayında rekor sayıda ABD işçisi, işini bıraktı. Bu eğilim sonraki aylarda da devam etti. Economist dergisi, Amerikalıların gruplar halinde işten ayrılmalarını, “Büyük İstifa” olarak yorumladı.

Pandemi, insanların yaşam ve iş hakkındaki düşüncelerini değiştirdi. İstatistiklere dayanarak, işçilerin artık kötü çalışma koşullarına tahammül etmeye istekli olmadığını söylemek doğru olur; en temel sorun ise, yaşam maliyetine göre ücret düzeyidir. Başka bir deyişle, işverenlerin ödediği yaşanabilir bir ücretin olmaması. CivicScience'a göre, kendilerini bu koşullar altında bulan bazı kripto yatırımcıları istifa edecek kadar iş özgürlüğüne sahip. Kripto ve 2021 boğa koşusu, “Büyük İstifa”yı hızlandırmada muhtemel faktörlerin başında geliyor.

Kripto zenginlik ve iş özgürlüğü yaratıyor

1 Ocak'tan bu yana, kripto piyasa değeri +%250 artarak hafta ortasında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2.76 trilyon dolara ulaştı. Bununla birlikte, uzun süredir devam eden yatırımcılar için sağlıklı kârlar geliyor.

Ancak bu yeni keşfedilen zenginliğin daha geniş ekonomiyi, özellikle de iş piyasasını nasıl etkilediğine gelince, CivicScience'ın anket verileri, etkinin minimum olduğunu gösteriyor.

Bulguları, nüfusun %11'inin işini bıraktığını ortaya koyuyor.

Bir iş blok zinciri çözümleri firması olan TripleA'nın araştırması ise, 2021'de kripto sahibi olan ve önemli kazançlar elde eden insanların daha büyük bir kısmının anketin gösterdiğinden daha fazla işten ayrıldığını gösteriyor.

Bu, gelir dilimlerine göre nasıl birikiyor?

Yapılan araştırmada kripto kazançları nedeniyle işini bırakan kişilerin %64'ünün daha düşük gelirli olduğu ve 50.000 dolar veya daha az kazandığı görüldü.

Eve 150.000 dolardan fazla para getiren en çok kazananlar, sadece %8 ile işten ayrılanların en küçük grubunu oluşturuyor.

Bu, kripto yatırımlarının en yoksullar için hayat değiştiren kazançlar sağlamış olabileceği anlamına geliyor. Daha iyi durumda olanlar ise kriptoyu bir “çıkış yolu” olarak görmezken, bunun yerine, bunu bir varlık çeşitlendirme stratejisi olarak görüyorlar.

Kaynak: cryptoslate-com.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.