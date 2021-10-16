ABD'de Bitcoin'le ilgili flaş gelişme

ABD'de Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı Borsa Yatırım Fonu'nun (ETF) haftaya işleme sunulması bekleniyor. Bitcoin'in değeri cuma günü nisan ayından bu yana ilk kez 62 bin dolar seviyelerine kadar yükseldi.