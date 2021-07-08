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TIMETURK / EKONOMİ / ABD’de 36 eyalet Google’a dava açtı

ABD’de 36 eyalet Google’a dava açtı

ABD’de 36 eyalet Alphabet’in sahip olduğu Google'a uygulama mağazası Play Store’daki ihlalleri için tekelcilik davası açtı

4 Saat Önce
2021-07-08 12:28:37
ABD’de 36 eyalet Google’a dava açtı

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ABD'de 36 eyalet Google'a akıllı telefonlardaki uygulama mağazası Play Store'daki satışlarında ihlaller yaptığı ve yasa dışı tekel oluşturduğu gerekçesiyle dava açtı.

Başsavcılık Google'ın rekabete aykırı methodlar kullanması ve geliştiricilere kullanıcılara ulaşmak için Google Play mağazasına gitmekten başka seçenek bırakmaması nedeniyle dava açıldığını bildirdi.

Açıklamada ayrıca uygulamalardan yüzde 30'a ulaşan ‘aşırı' yüksek komisyonlar alındığı belirtildi.

36 eyalet tarafından açılan bu dava, arama motoru Google'ın iş yapma modeline karşı hükümet tarafından gelen son hamle oldu. Geçen sene Adalet Bakanlığı ve bazı eyaletler de Google'a karşı dijital reklamcılık faaliyetleri dahil olmak üzere farklı davalar açmıştı.

Alphabet hisseleri New York'ta erken işlemlerde yüzde 0.2 düştü. Hisseler bu sene yüzde 44 oranında yükseldi.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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