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TIMETURK / EKONOMİ / ABD Borsası'nda kripto para krizi

ABD Borsası'nda kripto para krizi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gensler, kripto para piyasalarını mümkün olan en üst düzeyde denetleyeceklerini belirterek Kongre'ye kripto para piyasasının regülasyonu konusunda daha fazla yetki ve kaynak sağlama çağrısında bulundu.

2 Gün Önce
2021-08-04 08:02:59
ABD Borsası'nda kripto para krizi

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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, Aspen Güvenlik Forumunda yaptığı konuşmada, kripto paralar konusunda yatırımcıların yeterli korumaya sahip olmadığına dikkati çekti. Kripto para piyasası için "Vahşi Batı" benzetmesi yapan Gensler, bu varlık sınıfının dolandırıcılık ve kötüye kullanımla dolu olduğunu anlattı. Gensler, kripto varlıklar konusunda yatırımcıların kesin ve eksiksiz bilgi alamadığına işaret ederek "Bu sorunları ele almazsak birçok insanın zarar görmesinden endişeleniyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hisse senedi tokenleri gibi kripto para araçlarının menkul kıymetler yasalarına tabi olduğunu aktaran Gensler, bu araçların menkul kıymetler rejimi içinde çalışması gerektiğini vurguladı. Gensler, kripto para piyasasının kayıtlı olmayan menkul kıymet olabilecek birçok token içerdiğini, fiyatlarının manipülasyona açık olduğunu ve milyonlarca yatırımcıyı risklere karşı savunmasız bıraktığını aktardı.

Yetkilerini gittiği yere kadar kullanmaya devam edeceklerinin altını çizen Gensler, "İşlemlerin, ürünlerin ve platformların regülasyon çatlakları arasına düşmesini önlemek için ek Kongre yetkilerine ihtiyacımız var. Ayrıca bu büyüyen ve dalgalı sektördeki yatırımcıları korumak için daha fazla kaynağa ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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