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TIMETURK / EKONOMİ / ABD, Afganistan'a 64 milyon dolar yardım yapacak

ABD, Afganistan'a 64 milyon dolar yardım yapacak

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Afganistan'a 64 milyon dolar yardım yapacaklarını açıkladı.

1 Saat Önce
2021-09-13 17:35:14
ABD, Afganistan'a 64 milyon dolar yardım yapacak

Birleşmiş Milletler tarafından İsviçre'nin Cenevre kentinde Afganistan için düzenlenen insani yardım konferansına video konferans ile katılan Greenfield, ülkedeki insani durumun "korkunç" olduğunu söyledi.

ABD'nin Afganistan'a yaklaşık 64 milyon dolar insani yardım yapacağı taahhüdünde bulunan Greenfield, bu yıl Afganistan'da 330 milyon dolar yardımda bulunduklarını, gelecek aylarda sahadaki duruma göre daha fazla yardım yapabileceklerini ifade etti.

Diğer ülkelere de Afganistan ile dayanışma çağrısı yapan Greenfield, Taliban'a ise insani yardım kuruluşlarına engelsiz erişim sağlaması, azınlıklar, kadın ve kız çocuklarının haklarına saygı duyması çağrısında bulundu.

BM, Afganistan'da insani yardımlara devam edebilmesi için 606 milyon dolar fona ihtiyaç duyuyor.

BM'nin insani felaket riski yaşanabileceği uyarısı yaptığı Afganistan'da 38 milyon kişi yardıma ihtiyaç duyuyor.

BM yetkilileri, her 3 Afganistan vatandaşından birinin bir sonraki öğünün nereden geleceğini bilmediğini belirtiyor.

BM'ye göre 5 yaş altı Afgan çocukların yaklaşık yarısının gelecek 12 ay içinde aşırı derece yetersiz beslenmeye maruz kalabileceği tahmin ediliyor.

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilmesiyle başlayan sürecin ardından başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi sonrası kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı.

ABD, 31 Ağustos'ta Afganistan'dan çekilme sürecini tamamlamıştı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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