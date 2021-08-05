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TIMETURK / EKONOMİ / AB'deki ilk Bitcoin fonu Fransa'da

AB'deki ilk Bitcoin fonu Fransa'da

Melanion Capital, AB düzenlemeriyle uyumlu ve Bitcoin'in fiyatı ile yüzde 90 korelasyon içerisinde bulunan ilk Bitcoin fonunu kurmaya hazırlanıyor

4 Saat Önce
2021-08-05 16:53:19
AB'deki ilk Bitcoin fonu Fransa'da

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Paris merkezli Melanion Capital, Avrupa Birliği düzenlemelerine uygun ve Bitcoin fiyatını yakından takip eden bir fon çıkarma hazırlığında. Böylece AB'deki yatırımcılar yüksek oynaklığa sahip kripto varlığa yatırım yapma imkanına sahip olacak.

Türev araçlara ve algoritmik işlemlere dayalı fonlar yöneten Melanion Capital, Fransız düzenleyici kurumlardan AB standartlarına uygun bir Borsa yatırım fonu çıkarmak için onay aldı. Fon kripto para madenciliği ve blokzincir teknolojisi alanında faaliyet gösteren 30 şirketin hisselerini barındıracak ve Bitcoin fiyatlarıyla yüzde 90 oranında korelasyona sahip olacak.

Keystone'da bir fonun avukatlığını üstlenen Winston Penhall konuyla ilgili “AB standartlarıyla uyumlu ve dijital varlıklara odaklanan böyle bir fonu daha önce görmemiştim. Düzenleyici kuruluşların Bitcoin ve diğer kripto paralara nasıl baktığı hala belirsiz” dedi.

UCİT fonları olarak bilinen AB standartlarına uygun fonlar uluslararası altın standardının fonlar dünyasındaki yansımasına tekabül ediyor.

Birçok ulusal düzenleyici kuruluş bir menkul kıymete bağlı olmadığı sürece dijital varlıkların fonların içerisinde bulunamayacağını düşünüyor.

Melanion'un fonunda yer alacak şirketlerin başında kripto para madencileri Argo Blockchain ve Riot Blockchain, Michael Novogratz'ın yatırım yönetim şirketi Galaxy Digital ve aracı kurum Voyager Digital gibi şirketler bulunuyor.

BllombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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