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TIMETURK / EKONOMİ / A Life Hospital Yılın En Başarılı Sağlık Kuruluşu ödülünün sahibi oldu

A Life Hospital Yılın En Başarılı Sağlık Kuruluşu ödülünün sahibi oldu

Dünyayı etkisine alan pandemi süresince sunduğu yüksek standartlarda sağlık hizmeti ve özverili çalışmalarından dolayı A Life Hospital Sağlık Grubu Ankara’ya Değer Katanlar Ödüllerinde Yılın En Başarılı Sağlık Kuruluşu Ödülüne layık görüldü.

2 Saat Önce
2022-04-14 17:38:10
A Life Hospital Yılın En Başarılı Sağlık Kuruluşu ödülünün sahibi oldu

Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği (AGYD) tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Ankara'ya Değer Katanlar Ödül Töreni” 30 Mart 2022 tarihinde Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Türkiye güzellerinden Nefise Karatay ile TRT'nin duayen spikerlerinden Zafer Kiraz'ın gerçekleştirdiği törene; basın, bürokrasi, iş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda isim katıldı.

PANDEMİ SÜRESİNCE KALİTELİ HİZMETİN ADRESİ OLDU

Bölgenin en kapsamlı sağlık tesislerinden biri olan A LifeHospitaltüm sağlık hizmetlerinde kalitesinden ve tıbbi etik ilkelerden ödün vermeden, hasta haklarına saygı duyarak uluslararası düzeyde teknolojik altyapısı ile çalışmalarını sürdürmektedir.

A Life, ülke çağında güvenilir ve referans bir hastane olma hedefiyle hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı sağlık hizmeti sunmaktadır.

ETİMESGUT'UN EN KAPSAMLI SAĞLIK TESİSİ

16.000 m² alana sahip A Life Hospital'de5 ameliyathane, 1 doğum salonu, 4 sancı ve doğum odası ve farklı dallarda 4 yoğun bakım ünitesi bulunuyor.

141 yatak kapasitesi bulunan ve hastane olarak tasarlanmış mimarisi ve altyapısıyla da ön plana çıkan A Life Hospital, hastalarına en iyi hizmeti vermek için güncel tedavi seçenekleri ile hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutan anlayışıyla çalışmalarına devam etmektedir. .

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