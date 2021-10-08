İş kadını, ekonomi yazarı Özlem Denizmen, hisse senetleriyle ilgili kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı

Denizmen'in “A'dan Z'ye hisse senedi” başlıklı yazısı;

Bana en sık gelen sorulardan biri ‘hisse senedi alayım mı?' İşte cevabım.

ÜÇTE BİR KURALI

Yatırım yapmak istiyorsanız, portföyünüzü çeşitlendirirken ÜÇTE BİR kuralını uygulayabilirsiniz. Üçte birini hisse senedi, üçte birini faiz getirisi olan araçlara, üçte birini altın ve dövize ayırabilirsiniz. Gelin bugün hisse senedine odaklanalım.

BUNA DİKKAT!

Hisse senedi almak şirkete ortak olmak demek. Bunu ister misiniz? UYARI: Öncelikle uyarayım hisse herkes için değil. Sürekli arttı mı, düştü mü diye bakıp tansiyonu yükselenler için hiç değil. Sizin için borsa fonlarını öneriyorum.

İŞİN UZMANI VAR

1. Almak için banka ya da aracı kurumda hesap açın.

2. Seçmek bilgi ve deneyim gerektirir. Bunun için bankalarda, aracı kurumlarda bu işin uzmanları var. Danışın.

PORTFÖY ŞİRKETİNDEN FON ALMAK

Ben bunu tavsiye ederim. Fon şirketleri hisseler nasıl gidiyor çok yakından takip eder, gerektikçe hissenin miktarını aktif olarak değiştirir (biz sade vatandaşlar ise işimize gücümüze bakarken hisselere ne olmuş farkında bile olmayız).

YÖNETİM KOMİSYONU

Yüzde 2.5-3 arasında değişiyor. Borsa endeksinin üzerinde getiri sağlıyorsanız, fon yönetim şirketi yönetim komisyonu hakkını veriyor demektir.

İKİ UÇ: Şirketin en düşük, en yüksek hisse fiyatı ne olmuş bakın.

ÜNLÜLER: Birçok örnek alınan yatırımcı, hisse senedini yatırım portföyünün tam ortasına yerleştirir.

TEK HİSSE

Paranızın hepsini sakın bir şirketin hisse senedine yatırmayın. Sağlıklı bir portföyde en az dört, beş hisse senedi olmalı ki riski yayın.

TAVSİYE

Eşten arkadaştan tavsiye yok. Çok biliyorlarsa kendileri alsın satsınlar. Güvendiğiniz aracı kurumların tavsiye listelerini inceleyin.

SABRET

Koskoca bir şirkete ortak oluyorsunuz, öyle hemen bir iki günde değişim beklemeyin. Hisse senetleri uzun dönemde hep kazandırıyor. Ünlü yatırımcı Warren Buffett der ki: “Al ve tut, tut, tut. Sanki hiç satmayacakmış gibi al.”

TEMETTÜ NEDİR?

Şirketin dönem içinde elde ettiği kârdan sizin pay alma hakkınız. Şöyle düşünün: Şirket kârının bir miktarını hisseleri oranında ortaklarına dağıtıyor. Yani tavuk aldınız (hisse) tavuk yumurtluyor (temettü). Örnek: 160 liraya aldığınız bir hisse, 200 liraya çıktığında getiriniz yüzde 25 olur. Bir de size yüzde 10 (16 lira) temettü verirse, getiriniz yüzde 35 olur.

NEDEN ÖNEMLİ?

Bir şirket size temettü veriyorsa,

GÜÇLÜ ŞİRKET: Demek ki gerçekten kâr ediyor ki o kârdan nakit çıkartıp temettü dağıtıyor.

GÜVEN: Şirket ileriye dönük kârlılığının devam edeceğine güven duyuyor ve size bunu gösteriyor.

SİNYAL ETKİSİ: Bir şirketin temettüsünü artırması veya azaltması şirket hisse fiyatlarında sert hareketlere neden olur. Bunun nedeni; geleceğe, onun kârlılığına dair önemli bir sinyal vermesi.

YATIRIMCI DOSTU: Küçük ortağını düşündüğünü gösterir. Temettüye büyük ortak karar veriyor. ‘Küçük ortağın da yatırımının karşılığı olsun' mesajı verir.

DEZAVANTAJI

Temettü veya kâr payının tamamı üzerinden yüzde 15 stopaj (Gelir Vergisi kesintisi) ödeniyor. Örnek: 1.000 TL temettü alacaksanız, 850 TL'si size ulaşır, 150 TL'si kesilir.

GENÇKEN BAŞLANMALI

Hisse senedi yatırımcının portföyünde her zaman bulunmalı. Özellikle genç yaşlarda muhakkak hisse senedi ile tanışılmalı. Küçükten başlanmalı. Yavaşça adım atılmalı.

HAREKET

Bir hisse düzenli olarak yükseliyorsa veya düşüyorsa siz bilmeseniz de bir sebebi vardır. Spekülasyon olabilir. Bazen de hakikaten o şirketle ilgili iyi ya da kötü bir haber vardır.

SEVİYEYİ KIRMAK

Belli fiyat seviyelerine herkes dikkat ettiği için anlam kazanır. Örnek: ‘‘10'u, 100'ü geçti önü açılacak, böyle gider.'' O seviyelerde alım satım artar. Böyle diyenlere ve bu düşünceye inanmayın.

TEFAS'I DUYDUNUZ MU?

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.