9 Temmuz motorin zammı | Motorine ne kadar zam geldi? Mazota zam mı geldi? 1 litre motorin fiyatı

9 Temmuz motorin zammı | Motorine gelen 2 lira 10 kuruşluk indirimin ardından bu gece yarısından itibaren zam geleceği açıklandı. Motorine ne kadar zam geldi? Mazota zam mı geldi? 1 litre mazot fiyatı...

Motorine gelen 2 lira 10 kuruşluk indirimin ardından bu gece yarısından itibaren zam geleceği açıklandı. Motorine ne kadar zam geldi? Mazota zam mı geldi? 1 litre mazot fiyatı...

9 Temmuz motorin zammı

Ukrayna Rusya savaşı, ekonomik kriz ve dalgalanmalar dolayısıyla akaryakıt fiyatları her gün değişkenlik gösteriyor.

Motorin grubunda gece yarısından itibaren yansıyan 2,10 TL'lik indirim yapılmıştı.

Brent petrolün yükselmesi ile birlikte, yapılan hesaplamalara göre, motorin fiyatlarında 81 kuruş zam yapılacağı öngörülüyor.

1 litre motorin fiyatı

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,56 liradan satılıyor. Beklenen zammın gerçekleşmesi durumunda motorin fiyatı 25,37'ye yükselecek.

Motorin yükselir mi?

Ekonomiye göre durulan ve yükselen akaryakıt fiyatları için net bir yorum yapmak mümkün değil. Motorin için de bu durum aynı şekilde seyrediyor.