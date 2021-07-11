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TIMETURK / EKONOMİ / 85 şirkete elektrik üretim lisansı verildi

85 şirkete elektrik üretim lisansı verildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından elektrik piyasasında 85 şirkete üretim lisansı verildi

1 Saat Önce
2021-07-11 15:42:30
85 şirkete elektrik üretim lisansı verildi

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EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında 85 şirkete üretim lisansı verildi.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında 2 şirkete dağıtıcı lisansı verildi, bir şirketin depolama lisansı uzatıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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