85 şirkete elektrik üretim lisansı verildi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından elektrik piyasasında 85 şirkete üretim lisansı verildi
2021-07-11 15:42:30
EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında 85 şirkete üretim lisansı verildi.
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında 2 şirkete dağıtıcı lisansı verildi, bir şirketin depolama lisansı uzatıldı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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