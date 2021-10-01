835 bin esnafa vergi muafiyeti

Vergi uzmanları Meclis'e sunulan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni değerlendirdi.

BloombergHT'den Cemre Nur Karaca'nın haberine göre teklif, meclisten geçerse 835 bin esnaf vergiden muaf tutulacak.

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında görüşlerini paylaşan vergi uzmanları, kanunun Orta Vadeli Program (OVP) ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Reform Paketi içerisinde yer aldığını dile getirdi.

EY Türkiye, Vergi Bölümü Şirket Ortağı Abdulkadir Kahraman, basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinin 2021 Ağustos ayı itibariyle vergi usul kanun teklifi kabul edilirse 835 bin küçük esnafın vergiden muaf tutulacağını söyledi.

Kahraman değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Vergiden muaf tutulan 835 esnafın yüzde 6,65'i İstanbul'da, diğerleri ise İzmir, Ankara Adana, Antalya ve Hatay gibi illerde bulunuyor. Bu esnaflar artık vergi vermeyecekler. Aslında vergisi yılbaşında hesaplanıyor fakat bu düzenlemede basit usulde vergilendirilen bu mükelleflerin 2021 yılındaki verileri de tahsil edilmeyecek.

“Şirket bilançoları yüksek enflasyonun altında eziliyordu”

Türkiye Sanayici ve İş Adamları Vakfı Vergi Platformu Başkanı Bağımsız Denetçi Serkan Kumdakcı, geçmişte şirket bilançolarının enflasyon altında ezildiğini söyleyerek yeni teklifi şöyle değerlendirdi:

"2004 yılından beri yeniden değerleme uygulaması son bulduğu için şirket bilançoları yüksek enflasyonun altında eziliyordu. Amortismana tabi iktisadi kıymetler, gerçek değerlerini yansıtmıyordu. Çünkü bizim Vergi Usul Kanunu 2004'te yeniden değerleme uygulamasını kaldırdı.

En son yapılandırma kanunu 7326 sayılı kanunda 31.12.2021 yılına kadar yeniden değerleme uygulamasını kullanma avantajını getirdi. Bununla ilgili müracaat süreci de hala devam ediyor. Meclise sunulan torba kanunda yeniden değerleme uygulaması kalıcı olarak süreye bağlı olmaksızın uygulamaya giriyor.

Teklif kanunda yeniden değerleme sistemi özellik olarak mükelleflerin inisiyatifine bırakılmış. Yani mükellefi isterse yeniden değerleme uygulamasını kullanacak, istemezse kullanmayacak. Mükellefler açısından dezavantajı şu: Mükellefler amortismana tabi iktisadi kimliğinin değer artışından dolayı yüzde 2 vergi ödeyecek ama bu yüksek olarak değerlenen amortismana tabi kıymet üzerinden ayırmış olduğu amortismanı da gider yazacak. Böylece de, kurumlar vergisi avantajı sağlayacak. Aslında mükellefler için çok cazip avantajlı bir yöntem. Kar eden şirketlerin tamamının kullanacağını öngörüyorum.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.