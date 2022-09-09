81 ile Ucuz Konut; Erdoğan'dan ayrıntılı açıklama

13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak olan Sosyal Konut projesiyle ilgili yeni ayrıntılar belli olmaya başladı.

Satışa sunulacak ucuz konutların aylık taksitleri ne kadar olacak? Kimler yararlanabilecek? Gelir limiti ne kadar olacak? Başvuruda yaş sınırı olacak mı? İşte sosyal konutlarla ilgili tüm soruların cevapları...

81 ilde Sosyal Konut Projesi başlatılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın projeyi 13 Eylül'de açıklaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal konut projesine ilişkin açıklama yaptı.

Balkan turu sonrası gazetecilere konuşan Erdoğan şunları söyledi:

"Bu kampanyanın vatandaşımızı çok çok olumlu istikamette etkileyeceğine inanıyoruz. Burada sadece konut değil, aynı şekilde arsa projemiz var. 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor. İcabında vatandaş “ben kendim yapacağım” diyorsa, onlara da “buyur kardeşim, 100 bin arsa var, kendin de yapabilirsin” diyoruz. Ayrıca 10 bin sanayi sitesiyle vatandaşımıza kendi işini kurma imkanı da sağlanacak. Gençler, emekliler, engelliler, şehit yakınları ve gazilere yönelik özel kontenjanlar olacak. Vatandaşlarımıza böylece ev sahibi olabilme kolaylığı sunuyoruz. Bunlarla birlikte inanıyoruz ki yüksek kira bedeli almak suretiyle korsanlık yapanlar da burada en büyük darbeyi yiyeceklerdir."

SOSYAL KONUTTA GELİR LİMİTİ NE KADAR OLACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvuru şartlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu.

İşte sosyal konut projesiyle ilgili merak edilen soruların yanıtları;

Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek.

SOSYAL KONUTTA AYLIK TAKSİTLER NE KADAR OLACAK?

Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Kurum, “Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor" dedi.

Bakan Kurum'un açıkladığı hane halkının gelirinin yüzde 30'u sınırı dikkate alındığında İstanbul'da ödenecek en yüksek aylık taksit 4.800-9.600 TL, diğer illerde ise 4.200-8.400 TL olacak.

(Gelir limiti şartının bir kişinin mi yoksa 2 kişinin gelirini mi kapsadığı daha tam belli olmadığı için hesaplamada İstanbul için hane halkı geliri 16 bin TL için 4.800 TL'lik taksit karı-kocanın en üst limitten maaş aldığı durumda ise hane geliri 32 bin TL olacağı için 9600 TL hesaplanmıştır)

En düşük taksit tutarı asgari ücrete göre hesaplanırsa da ailede tek çalışan varsa 1650 TL iki çalışan varsa 3300 TL olacak.

SOSYAL KONUT PROJESİ HANGİ İLLERDE OLACAK?

Sosyal konut projesinin 81 ilde hayata geçirilecek.

SOSYAL KONUT BAŞVURUDA YAŞ SINIRI VAR MI?

30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirlenecek. Yeni evliler diye değil "gençler" diye bir kategori olacak.

SOSYAL KONUTTA KAÇ AYLIK VADE OLACAK?

240 aya kadar da vade imkânı olacak.

SOSYAL KONUT PROJESİNDE EVLER NASIL OLACAK?

Yerel ve yatay mimari ile inşa edilecek evler, sıfır atık projesine uyumlu olacak. Enerji verimliliği de ön plana çıkarılacak. Projede, iklim dostu malzemeler kullanılacak.

PROJEDE SADECE KONUTLAR MI OLACAK?

Sosyal Konut projesinde konut, konut arsası ve sanayi siteleri olacak. Konut projesine giremeyenler, arsaya başvurup kendi evlerini yapabilecek.

NTV .