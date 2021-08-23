807 bin Rus 744 bin Alman giriş yaptı

Temmuz ayında ülkemize gelen 4 milyon 360 bin 952 yabancı ziyaretçinin 12 bine yakınını günübirlikçiler oluşturdu. Sözkonusu ay ilk iki sırada Rusya ve Almanya yer aldı

Türkiye bir taraftan turizm bölgelerinde çıkan orman yangınları ile uğraşırken bir taraftan da turizm adına ortaya konan hedeflere ulaşabilmek için adımlar atmayı sürdürüyor.

Bu yılın ocak-temmuz döneminde ülkemizi ziyaret eden toplam ziyaretçi sayısı 11 milyon 918 bin 979 olarak gerçekleşti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sitesinde yer alan resmi verilere göre; 2021 yılı Temmuz ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %367,45 artış kaydedildi. Temmuz ayında ülkemize gelen 4. 360 952 yabancı ziyaretçinin 11. 439'u günübirlikçi.

2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %85,44 artış kaydedildi.

Hangi ülkelerden geliyorlar?

Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2021 yılı Temmuz ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %367,45 oranında bir artış göstererek 4 360 952 olmuştur.2021 yılı Temmuz Ayında Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Fed. %18,52 (807 753) ile birinci, Almanya %17,07 (744 372) ile ikinci, Ukrayna %7,91 (344 999) ile üçüncü sıradadır. Ukrayna ülkesini Fransa ve Hollanda izledi.

Hangi sınır kapıları ve iller öncelikli?

Ocak-Temmuz döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

İstanbul %38,17 (3 851 282 )

Antalya %32,30 (3 258 489 )

Edirne %12,10 (1 220 869 )

Muğla %3,93 (395 997 )

İzmir %2,71 (273 869 )

2021 yılı Ocak - Temmuz döneminde Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya Fed. %15,41 (1 554 477) ile birinci, Almanya %12,50 (1 260 776) ile ikinci, Ukrayna %11,08 (1 117 436) ile üçüncü sıradadır. Ukrayna ülkesini Bulgaristan ve İran izlemektedir.

Turizmin ikinci çeyrek performansı

Turizm geliri 2021 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan II. çeyrekte 3 milyar 3 milyon 628 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) %73,1'i yabancı ziyaretçilerden, %26,9'u ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 2 milyar 436 milyon 913 bin dolarını kişisel harcamalar, 566 milyon 716 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Yurt dışına çıkış istatistiği

Gecelik ortalama harcama 57 dolar oldu. Bu çeyrekte geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 64 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 44 dolar oldu. Ziyaretçi sayısı 4 milyon 66 bin 210 oldu. Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 4 milyon 66 bin 210 kişi oldu. Ziyaretçilerin %77,3'ünü 3 milyon 144 bin 815 kişi ile yabancılar, %22,7'sini ise 921 bin 395 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Yabancı ziyaretçiler, %70,3 ile ilk sırada "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacı ile ülkemizi ziyaret etti. Yabancı ziyaretçilerin ziyaret amaçlarında ikinci sırada %14,8 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise ile %6,7 ile "iş amaçlı (konferans, toplantı, görev vb.)" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize %63,7 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.