800 bin ortaklı dev

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zincir marketlerin gıda ürünlerinde uyguladığı fahiş fiyat politikasının belini kırmak için gündeme getirdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin sayısının artırılması konusunda ilk adım atıldı.

Türkiye genelinde 46 ilde faaliyet gösteren marketlerin 35 ilde daha açılması için çalışmalara başlandı. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde yoğunlaşan Tarım Kredi Marketlerinin diğer illerde de açılması için hazırlanan planın kısa sürede devreye girmesi bekleniyor.

Temeli 1863'e dayanan Tarım Kredi Kooperatifleri, kendisine bağlı bölge birlikleri, kooperatifler, hizmet büroları ve bağlı iştirakler sayesinde ürün temininde güçlü bir ağa sahip bulunuyor. Tarım Kredi Kooperatiflerinin hâlihazırda bin 805 hizmet noktası, 17 bölge birliği, 800 bin ortağı ve 15 şirketi var.

Gıdadaki fahiş fiyatlara müdahale için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bin tane daha açılması beklenen Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin vatandaşların ucuz ve kaliteli ürünlere ulaşmasında rol oynaması bekleniyor. Sayıları 480'in üzerine çıkan marketler 46 ilde kurulu bulunuyor. 35 ilde ise Tarım Kredi marketi bulunmuyor. İlk mağazasını Mart 2017'de Ankara'da açan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Aralık 2020'de başladığı şubeleşme çalışmaları neticesinde şimdiye kadar 488 market açtı.

NEREDE KAÇ MARKET VAR?

Ağırlıklı olarak Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde dağılan marketlerin en çok bulunduğu beş il İstanbul, Ankara ve Bursa, İzmir ve Kocaeli olarak sıralanıyor. İstanbul'un 100 marketle başını çektiği listede, Ankara 83 market, Bursa 29 market, İzmir 26 market ve Kocaeli 23 marketle yer aldı. Tarım Kredi Kooperatiflerinin yoğunluklu olarak bulunduğu bölgelerde yoğunlaşan marketlerin, diğer illerde de açılması gündemde. Özellikle Doğu Anadolu'daki illerde hiç şubesi olmayan Tarım Kredi Marketlerinin Güney Doğu'da ise sadece Gaziantep'te bir şubesi bulunmakta.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.