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TIMETURK / EKONOMİ / 8 Ağustos pazartesi 1 Cumhuriyet Altın Ne Kadar, Kaç TL?

8 Ağustos pazartesi 1 Cumhuriyet Altın Ne Kadar, Kaç TL?

Kapalıçarşı'daki Cumhuriyet Altını rakamları ile diğer kuyumcuların altın fiyatları arasında fark olabilir. Çünkü altın fiyatları işçiliğe göre farklılık göstermektedir. “Cumhuriyet Altını ne kadar, bugünkü Cumhuriyet Altını kaç TL?” Gibi sorular merak edilen konular arasındadır.

3 Saat Önce
2022-08-08 13:04:51
8 Ağustos pazartesi 1 Cumhuriyet Altın Ne Kadar, Kaç TL?

Cumhuriyet Altını, Türkiye'de son yıllarda en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olarak biliniyor. Kendi aralarında da çeşitleri bulunan bu altın çeşidi fiyatları merak konusu oldu. Peki, 8 Ağustos pazartesi 1 Cumhuriyet Altın Ne Kadar, Kaç TL?

Cumhuriyet Altını güncel alış kuru 6.853,00 TL, satış kuru ise 6.956,00 TL'dir. Bu Cumhuriyet Altını kuru verilerine göre 1 Cumhuriyet Altını 6.956,00 Türk Lirasına tekabül etmektedir.

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