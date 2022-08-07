8 Ağustos benzin ve motorine indirim geldi mi? Bugün akaryakıt indirimi var mı?

8 Ağustos benzin ve motorine indirim geldi mi? Ekonominin durağan seyrettiği son dönemlerde brent petrolün okları aşağı göstermeye başladı. Bu iniş akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Peki ama bugün akaryakıt indirimi var mı? Güncel benzin ve mazot fiyatları 8 Ağustos'ta ne kadar? İstanbul, İzmir ve Ankara akaryakıt fiyatları ve merak edilenler!

Ekonominin durağan seyrettiği son dönemlerde brent petrolün okları aşağı göstermeye başladı. Bu iniş akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Peki ama bugün akaryakıt indirimi var mı? Güncel benzin ve mazot fiyatları 8 Ağustos'ta ne kadar? İstanbul, İzmir ve Ankara akaryakıt fiyatları ve merak edilenler!

8 Ağustos benzin ve motorine indirim geldi mi?

ABD ve Avrupa'da açıklanan zayıf ekonomik verilerin talep görünümünü olumsuz etkileyeceği endişeleriyle son 6 ayın en düşük seviyelerini gören Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 4 Ağustos günü 93,72 dolara kadar geriledi.

Geçtiğimiz gün benzin ve motorin fiyatlarında çifte indirim uygulanmıştı. 8 Ağustos günü için indirim şu an için görünmüyor.

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Bugün akaryakıt indirimi var mı?

8 Ağustos 2022 Pazartesi günü için benzin, motorin ve LPG gruplarında indirim görünmüyor. İlerleyen günlerde indirim bekleniyor.

Cumartesi günü indirim yapıldı!

Brent petrolün düşüşünden sonra, 6 ağustos günü benzin ve motorin grubuna çifte zam yapılmıştı. Yapılan açıklamalara göre benzine 2.23 TL, motorine ise 1.15 TL indirim yapıldı.

İstanbul Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.04 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23.41 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,1 TL

Ankara Güncel Akaryakıt Fiyatları

nkara'da benzin litre fiyatı 20.16 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 23.5 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL

İzmir Güncel Akaryakıt Fiyatları

İzmir'de benzin litre fiyatı 20.14 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 23.51 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04 TL .