7 Mart dolar ve euro fiyatı | Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
7 Mart dolar ve euro fiyatı | Dolar ve Euro ne kadar oldu, merak konusu haline geldi. Ukrayna ve Rusya savaşının etkisiyle dalgalanan piyasanın son durumu aşağıdaki gibi yer alıyor. İşte güncel dolar, euro fiyatı...
2022-03-07 09:54:24
Dolar ve Euro ne kadar oldu, merak konusu haline geldi. Ukrayna ve Rusya savaşının etkisiyle dalgalanan piyasanın son durumu aşağıdaki gibi yer alıyor. İşte güncel dolar, euro fiyatı...
7 Mart dolar ve euro fiyatı
Serbest piyasada 14,2800 liradan alınan dolar 14,2820 liradan satılıyor. 15,5380 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,5400 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 14,2680 lira, avronun satış fiyatı ise 15,5820 lira olmuştu.
İngiliz Sterlini alış fiyatı 18,8969 TL ve satış fiyatı 18,9348 TL olarak görüntülendi.
Suudi Arabistan Riyali ise 3,7979 TL alış ve 3,8169 satış fiyatı oldu.
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