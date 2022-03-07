7 Mart dolar ve euro fiyatı | Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?

7 Mart dolar ve euro fiyatı | Dolar ve Euro ne kadar oldu, merak konusu haline geldi. Ukrayna ve Rusya savaşının etkisiyle dalgalanan piyasanın son durumu aşağıdaki gibi yer alıyor. İşte güncel dolar, euro fiyatı...