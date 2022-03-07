DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
8 Mart Salı İSKİ su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? Kağıthane, Şişli, Beyoğlu, Eyüp sular ne zaman gelecek?
MEB, yardımcı kaynak paketini yayımladı
Eski başbakan Timoşenko dünyaya seslendi: Ukrayna'ya yardım edin
Rusya açıkladı: Ukrayna'da 2 bini aşkın askeri tesis imha edildi
'Kılıçdaroğlu ülkesini değil kendi bekasını düşünür!'
İETT lise staj başvurusu 2022 | İETT staj başvurusu başladı mı? İETT staj başvurusu nasıl yapılır?
Zelenskiy'den Rusya'ya karşı yeni yaptırım çağrısı
Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
Ömür boyu nafaka kaldırıldı mı? Süresiz nafaka kalktı mı?
Bekir Bozdağ'dan 'iyi hal indirimi' açıklaması
Miçotakis'ten Türkiye'ye kritik ziyaret
Berat Albayrak'ın kitabının adı ne? Berat Albayrak kitap mı yazdı? 'Burası Çok Önemli' kitabının konusu ne?
Berat Albayrak kitap çıkardı: ''Ülke tarihinin en güçlü dönemine gireceğiz...''
Onur Nizamoğlu, Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi: Söylemi ete kemiğe büründürmek
8 Mart İETT otobüsleri ücretsiz mi? Bugün otobüs, metro, metrobüs bedava mı?

TIMETURK / EKONOMİ / 7 Mart dolar ve euro fiyatı | Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?

7 Mart dolar ve euro fiyatı | Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?

7 Mart dolar ve euro fiyatı | Dolar ve Euro ne kadar oldu, merak konusu haline geldi. Ukrayna ve Rusya savaşının etkisiyle dalgalanan piyasanın son durumu aşağıdaki gibi yer alıyor. İşte güncel dolar, euro fiyatı...

3 Saat Önce
2022-03-07 09:54:24
7 Mart dolar ve euro fiyatı | Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?

Dolar ve Euro ne kadar oldu, merak konusu haline geldi. Ukrayna ve Rusya savaşının etkisiyle dalgalanan piyasanın son durumu aşağıdaki gibi yer alıyor. İşte güncel dolar, euro fiyatı...

7 Mart dolar ve euro fiyatı

Serbest piyasada 14,2800 liradan alınan dolar 14,2820 liradan satılıyor. 15,5380 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,5400 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 14,2680 lira, avronun satış fiyatı ise 15,5820 lira olmuştu.

İngiliz Sterlini alış fiyatı 18,8969 TL ve satış fiyatı 18,9348 TL olarak görüntülendi.

Suudi Arabistan Riyali ise 3,7979 TL alış ve 3,8169 satış fiyatı oldu.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş