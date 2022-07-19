65 yaş aylığı ne kadar oldu? Yaşlılık maaşı kaç TL oldu? 2022 Temmuz güncel yaşlılık maaşı

65 yaş aylığı ne kadar oldu? Emeklilerin merakla beklediği yaşlılık maaşları verilmeye başlandı. Peki yaşlılık maaşı kaç TL oldu? Yaşlılık maaşına yüzde kaç zam geldi? 2022 Temmuz güncel yaşlılık maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar...

Emeklilerin merakla beklediği yaşlılık maaşları verilmeye başlandı. Peki yaşlılık maaşı kaç TL oldu? Yaşlılık maaşına yüzde kaç zam geldi? 2022 Temmuz güncel yaşlılık maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar...

65 yaş aylığı ne kadar oldu?

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü kişilere temmuz zammından önce 1.084 TL sosyal destek veriliyordu. Temmuz ayında yapılan zamla beraber 65 yaş aylığı 1.537 TL'ye yükselmiş oldu.

65 yaş aylığını kimler alır?

65 aylığı; 65 yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve muhtaçlığını İl veya İlçe Vakıf Mükevelli Heyetlerinden alacakları belgelerle kanıtlayan Türk vatandaşlarına verilir. .