65 yaş aylığı ne kadar oldu? 2022 yılı 65 yaş aylığı kaç para oldu? Yaşlılık maaşı kaç TL 2022?

65 yaş aylığı ne kadar oldu? Sosyal güvencesi bulunmayan ve çalışamayan yaşlılara verilen devlet güvencesinin 2022 yılında ne kadar olduğu merak konusu oldu. Belirli incelemelerin ardından 65 yaşını geçmiş kişilere verilecek olan yaşlılık aylığına 2022 yılı başında zam yapılmıştı. Peki ama 65 yaş aylığı kaç para oldu? Yaşlılık maaşı kaç TL? İşte detaylar...

Sosyal güvencesi bulunmayan ve çalışamayan yaşlılara verilen devlet güvencesinin 2022 yılında ne kadar olduğu merak konusu oldu. Belirli incelemelerin ardından 65 yaşını geçmiş kişilere verilecek olan yaşlılık aylığına 2022 yılı başında zam yapılmıştı. Peki ama 65 yaş aylığı kaç para oldu? Yaşlılık maaşı kaç TL? İşte detaylar...

65 yaş aylığı ne kadar oldu?

Asgari ücretin ardından merak edilen ilk konu 65 yaş aylığı oldu. Bu yıl verilen zam ile 65 yaş aylığı 1296 TL'ye yükseltildi.

65 yaş aylığı kimlere verilir?

Yaşlı aylığı; 65 yaşını doldurmuş olan, nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması mümkün olmayan, kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda iaşe ve ibateleri dâhil olmak üzere sürekli bakımı yapılmayan veya yaptırılmayan, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık almayan, yurt içi-yurt dışı ayrımı yapılmaksızın sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, isteğe bağlı prim ödemeyen, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan, aynı hanede ikamet edip etmediklerine bakılmaksızın kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden (2021 yılı için 852,53 TL) az olan Türk vatandaşlarına bağlanır.

Yaşlılık (65 yaş) aylığı ne zaman verilir?

PTT üzerinden alınan yaşlılık maaşı; Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödenmektedir. .