65 maddelik vergi paketinin detayları belli oldu

65 maddelik vergi paketi 1 Ekim'de Meclis Başkanlığına sunulacak. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Vergiye gönüllü uyumu sağlayacak, kayıt dışı ile mücadelede etkinliği artıracak adımlar atıyoruz” dedi.

AK Parti tarafından hazırlanan, 65 maddelik vergi paketi 1 Ekim'de Meclis Başkanlığına sunulacak.

Hazırlanan yasa teklifine ilişkin olarak Dünya gazetesinden Canan Sakarya'ya açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Vergi Usul Kanunun kayıt dışılığı azaltacak ve vergiye uyumu teşvik edecek şekilde yeniden ele alındığını bildirdi.

Elitaş, “Vergiye gönüllü uyumun artırılmasını teşvik eden düzenlemeler söz konusu. Vergi uygulamalarında öngörülebilirliğin artırılması çerçevesinde dijital ortamda vergi takiplerinin denetim ve incelemelerin alt yapısı oluşturulacak. Sermaye yapısının güçlendirilmesi ve yeni yatırımların teşvik edilmesiyle ilgili düzenlemeler söz konusu” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, vergi paketinde teşvik belgeli yeni yatırımlarda yapılan yatırım harcamasına göre hak kazanılan yatırıma katkı tutarının ilk yıl için yüzde 10'luk kısmının KDV ve ÖTV hariç diğer vergi borçlarının terkini suretiyle kullanılmasına imkan sağlayacak yeni bir düzenlemeye gideceklerini açıkladı.

Elitaş, bu düzenlemeyi ‘erken teşvik' kapsamında önemli bir adım olarak değerlendirdiklerini belirterek, “Teşvik belgeli yatırımlarda işletmenin kurulması üretime geçme aşamaları dikkate alınarak yeni bir düzenleme yapıldı. İlk yıl için vergi istisnasına tabi olan kısmın yüzde 10'unu kazanç olmasa dahi KDV ve ÖTV hariç olmak üzere diğer vergi unsurlarını mahsup etme imkanı veriyoruz . Bu da erken teşvik kapsamına giren önemli bir düzenleme” dedi.

Yeniden değerleme uygulaması kalıcı hale geliyor

Elitaş, 2021'den sonraki yıllar içerisinde sabit kıymetlerin yeniden değerleme oranında değerlemeye tabi tutulmasına imkan sağlayacak bir düzenleme yapacaklarını böylece işletmeler lehine ve sermaye yapısını güçlendirmeye yönelik adım atacaklarını açıkladı.

Elitaş'in verdiği bilgiye göre, tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının gerçekleşmediği durumlardan hesap dönemlerinin sonu itibariyle bilançolarına dahil bulunan amortismana tabi iktisadi kıymetlerinin ve bunlar üzerinden ayrılmış olan amortismanlarını yeniden değerleyebilme imkanı getiriliyor.

Yeniden değerleme uygulaması ihtiyari olacak. Yeniden değerleme sonucu ortaya çıkan değer artışı bilançonun pasifinde gösterilecek, işletmeden çekilmediği müddetçe vergilendirilmeyecek. Kanuna eklenen geçici bir maddeyle ilk kez yeniden değerleme yapılacak dönemde iktisadi kıymetinin değerinin güncel duruma yüzde 2 vergi ile getirilmesi imkanı veriliyor.

Uyumlu mükellef

Yapılan diğer bir düzenlemenin uyumlu mükellefle ilgili olduğunu açıklayan Elitaş, kesinleşen tarhiyatın indirim tutarı sınırının yüzde 1'inden az olması durumunda mükellefin şartları ihlal etmiş sayılmayacağını böylece mükellefin bir anlamda teşvik edilmiş olacağını söyledi.

2017 yılında yapılan düzenleme ile vergi yükümlülüğünü aksatmayan mükelleflere yüzde 5 matrahtan indirim imkanı getirildiğini hatırlatan Elitaş, “Fakat bu 3 yıllık süre içerisinde herhangi bir incelemeye tabi olmayanlar vardı. Şimdi bu süreçte kendilerine tarhiyat yapıldığı andan itibaren, mükellef uyum konusunu aksatmış olduğundan dolayı çıkıyordu. Bu tarhiyat olmasına rağmen, henüz sonuçlanmamış mahkeme safhasında da kazanabilecek mükellefler olduğundan dolayı, bunu kaybetmekle karşı karşıya kalıyorlardı. Kesinleştiği andan itibaren kendilerine tarh edilen vergi tutanakları sonuçlandığında, eğer kesinleşmediği takdirde mükellef burada haklı çıkarsa uyum sürecinden kaybetmemiş bir duruma geliyor ki bu da önemli bir sorundu. Böyle dilek ve temenni vardı. Bunu da hayata geçirmiş oluyoruz” dedi.

Basit usulde vergilendirilen esnafa muafiyet

Elitaş, yıllık cirosu 240 bin TL'nin altında olan basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, terzi ve tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafın gelir vergisinden muaf olacakları, defter tutmaya devam edecekleri düzenlemenin de vergi paketinde yer aldığını açıkladı.

Tarımsal destekleme ödemelerinde kesintisi yok

Tarımsal destekleme ödemelerinden bugüne kadar yapılan uygulamalarda yüzde 2 ile yüzde 4 oranında gelir vergisi kesintisi uygulandığını bu kesintinin vergi paketiyle son bulacağını belirten Elitaş, “Devlet yardım ediyor. Yardım ettiği kaynaktan da vergi kesintisi ile karşı karşıya kalıyordu. Bu da tarım sektörünü ilgilendiren önemli bir düzenleme. Vatandaşların kendilerine devlet tarafından verilen hibe ve yardım unsurlarının artık vergiye tabi olmamasını sağlayacak önemli bir husus” dedi.

Geçici beyanname sayısı 3'e düşüyor

Geçici beyanname sayısının düşürülmesi konusunda sanayi ve ticaret odalarından sürekli gelen taleplerin de vergi paketinde yer aldığını belirten Elitaş, “Yılda 4 kere geçici beyanname verme süresi vardı. En son beyanname bir sonraki yılın 17 Şubat'ın da verilmek zorundaydı. Bu talepler doğrultusunda geçici beyanname sayısını 3'e düşürüyoruz. En son Kasım ayında geçici beyanname verilecek. Şubat sonunda gelir vergisi mükellefleri beyannameleri verecekler ve taksitlerin ödeyecekler. Kurumlar vergisi mükellefleri de Mart sonunda beyannamelerini verecek ve ilk taksitleri ödeyecekler” dedi.

Elitaş'ın verdiği bilgiye göre diğer bir düzenleme ise YouTuber'larla ilgili olacak. YouTuber'lara yapılacak ödemelere ilişkin vergi kesintileri, ödemenin yapıldığı banka tarafından gerçekleştirilecek. Bunların beyanname verme zorunluluğu ortadan kalkacak. Gösterecekleri bir banka hesabından doğrudan doğruya kesinti yapılacak.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.