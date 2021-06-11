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641 maden sahası aramalara açılacak

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Hukuki durumları sona eren 641 adet maden sahası ihale edilmek üzere aramalara açılacak.

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11.06.2021 10:14:09
641 maden sahası aramalara açılacak

Buna göre, ihalelere ilişkin usul ve esaslar "http://www.mapeg.gov.tr" internet adresinde yayımlanacak ihale şartnamesinde belirtilecek.

Aramalara açılacak 641 maden sahasının ihalesi için başvurular, 9.00-9.30 saatleri arasında MAPEG internet sitesinde ilan edilen tarihlerde MAPEG'e doğrudan yapılacak. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

Söz konusu ihaleler, kapalı teklif ve açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

Teminatlar, teklif edilen ihale bedelinin yüzde 20'sinden ve taban ihale bedelinden az olamayacak.

İlk defa ihalesi yapılan sahalara başvuru olmaması halinde sahalar yeniden ihale edilecek.

Bu sürede müracaat olması durumunda ise belirlenen taban ihale bedeli üzerinden ruhsatlandırılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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