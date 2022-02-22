DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Yenilenen Vitalica Wellness Bodrum 1 Mart 2022’de Açılıyor!
Zelenskiy: Sadece Ukrayna değil, tüm Avrupa tehditle karşı karşıya
Elektrik fatura indirimi ne zaman gelecek? Elektrik düzenlemesi ne zaman yapılacak?
Alparslan Büyük Selçuklu 14. bölüm izle | Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm (14.bölüm)tek parça full HD
Putin’den açıklama: Doğal gaz tedarikinde kesinti olacak mı?
Erdoğan'dan Putin'in Donbas kararı ile ilgili ilk açıklama
Rusya Ukrayna savaşını kim kazanır? Savaşı hangi ülke kazanır? Ukrayna askeri gücü nasıl? Ukrayna Nato ülkesi mi?
Rusya'dan ''Ukrayna'' yaptırımlarına ilk yanıt
Kritik isim resmen duyurdu: Rusya Donbas'a girdi!
Donetsk Halk Cumhuriyeti nerede? Donetsk Halk Cumhuriyeti kime bağlı? Donetsk Halk Cumhuriyeti'ni hangi ülkeler tanıdı?
Faturasını ödemediği için Kılıçdaroğlu’na kandiller gönderen Bahçeli'ye videolu yanıt
Büyükçekmece'de sular ne zaman gelecek? Büyükçekmece su kesintisi | Kamiloba ve Celaliye su kesintisi
İngiltere'den Rusya'ya ''Ukrayna'' yaptırımı
Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek? Yeşilkent ve Pınar mahallesi su kesintisi
Rekabet Kurumu'ndan Duru Bulgur'a 4.4 milyonluk ceza

TIMETURK / EKONOMİ / 60 milyar liralık yeni destek paketine başvurular başladı: Kimler yararlanabilir?

60 milyar liralık yeni destek paketine başvurular başladı: Kimler yararlanabilir?

Kredi Garanti Fonunun 60 milyar liralık yeni destek paketlerinde başvurular başladı.

3 Saat Önce
2022-02-22 10:30:59
60 milyar liralık yeni destek paketine başvurular başladı: Kimler yararlanabilir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen ve daha sonra detaylarını Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı toplam 60 milyar liralık Kredi Garanti Fonu başvuruları başladı.

Yatırım yapmayı planlayan KOBİ ve KOBİ dışı tüm işletmeler, yatırım ve yatırıma bağlı işletme harcamalarında kullanabileceği Yatırım Destek Paketi'nden 120 aya kadar vade ile faydalanabilecek. Pakette kredi üst limiti KOBİ'ler için 35 milyon lirayı bulurken, KOBİ dışı işletmeler de 100 milyon liraya varan miktarlarda kredi kullanabilecek.

Kadın girişimci KOBİ'ler yüzde 90, diğer KOBİ'ler yüzde 85, KOBİ dışı işletmeler ise yüzde 80 düzeyindeki kefalet oranlarından faydalanabilecek.

İHRACAT POTANSİYELİ TAŞIYAN KOBİ'LER İÇİN İHRACAT DESTEK PAKETİ

İhracatçı veya döviz kazandırıcı sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'ler ile ihracat potansiyeli taşıyan KOBİ'lere yönelik İhracat Destek Paketi'nde de işletmeler, en fazla 6 ay ödemesiz dönem dahil, azami 24 ay vade ile kredi kullanabilecek.

Pakette kredi üst limiti işletmenin segment ve cirosuna göre değişmekle birlikte azami 25 milyon lira olarak belirlendi. Mevcut durumda ihracatı olan firmalar yüzde 90, potansiyel ihracatçı firmalar da yüzde 85 kefaletten yararlanabilecek.

KOBİ ve KOBİ dışı firmaların işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan İşletme Harcamaları Destek Paketi'nden KOBİ'ler azami 5 milyon lira, KOBİ dışı işletmeler ise azami 20 milyon lira tutarında krediden faydalanabilecek.

Ticari kredi kartları ve Debit/Banka kartına bağlı kredili mevduat hesabı üzerinden kullandırılacak kredinin kefalet oranları KOBİ'ler için yüzde 80, KOBİ dışı işletmeler için ise yüzde 75 olarak belirlendi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş