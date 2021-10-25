6 milyar liralık yemek siparişi

Türkiye’de online yemek sektörünün hacmi 2021 yılının ilk yarısında yüzde 50 büyüyerek 6 milyar lirayı aştı.

Ticaret Bakanlığı verileri ile “Dijital Türkiye 2021” araştırmasından derlenen bilgilere göre, 2020 yılında dijital pazarlarda en fazla büyüme yüzde 49,6 ile yemek sektöründe yaşandı. Yemek sektörünü oyuncak ve hobi araçları (yüzde 45,4), moda ve giyim (yüzde 42,5), mobilya ve ev aletleri (yüzde 42,2) ve elektronik (yüzde 40,8) izledi. Online yemek sektöründe geçen yıl 17,8 milyon adet sipariş karşılığı 8 milyar 21 milyon lira ödeme yapıldı. Kişi başı yıllık online yemek harcaması ise 450 TL olarak gerçekleşti.

Sektörel büyüme sürüyor

Avantajix.com kurucu ortağı Güçlü Kayral, yemek sektöründeki büyümenin 2021 yılında da sürdüğünü belirterek, “Ticaret Bakanlığı, e-ticarette 2021'in ilk 6 ayının rakamlarını açıkladı ve bu yılın ilk yarısında yemek sektöründe 6,1 milyar liralık online sipariş verildiği ortaya çıktı. Büyüme oranı yüzde 50'nin biraz üzerinde. Online yemek sektörü bu performansıyla gıda ve süpermarket sektörünü yakaladı, hava yolu sektörünü de geçti. 2020'deki büyüme, pandemi dolayısıyla lokanta ve restoranların kapanması, siparişlerin gel-al ya da online yöntemle verilmesinden dolayı normaldi. Online yemek sektörünün, kontrollü normalleşmeye geçilmesinin ardından da aynı ivmeyle büyümesini sürdürmesi dikkat çekici” diye konuştu.

E- ticarette yeni müşteri kazanımı

Ticaret Bakanlığı'nca bu yıl ilk 6 ayı için e-ticaret pazar büyüklüğünün 161 milyar lira olarak açıkladığının altını çizen Güçlü Kayral, şunları söyledi:

“161 milyar liralık toplam pazarda 6,1 milyar TL düşük bir pay olarak gözükse de online yemek sektörü, e-ticarete karşı mesafeli duran milyonlarca kişinin dijital alışveriş dünyası ile ilk kez tanışmasına vesile oldu. Bu açıdan online yemek sektörünün gelişmesi, sektörün geneline de olumlu etki ediyor. Son dönemlerde sektöre yeni oyuncuların girmesi, yoğun reklam kampanyalarıyla online yemek sektörünün 2021 cirosu 15 milyar liraya yaklaşacaktır.”

e-ticaretin küresel büyüklüğü

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Bşkanlığı'nın "Perakende e ticareten Yükselişi" başlıklı değerlendirmesinde ise şu değerlendirmeler yer alıyor:

E-ticaret yaklaşık 25 yıldır dünya gündeminde olmasına karşılık, bu konuda üretilmiş kesin kabul gören bir istatistik bulunmamaktadır.4 Bununla birlikte küresel düzeyde e-ticaretin gelişimini takip eden Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferans (UNCTAD), küresel e-ticaret hacminin 2017 yılında bir

önceki yıla göre %13 artarak 29 trilyon ABD Dolarına yükseldiğini bildirmiştir.5 Bu tutarın %88'lik kısmı B2B e-ticaret olurken, B2C e-ticaret hacmi 3,9 trilyon ABD Doları olarak açıklanmıştır. Ancak, farklı kaynaklarda farklı veriler görmek mümkündür. Bu farklılık genelde referansların ve metodolojinin

farklılığından veya gruplandırmalardan kaynaklanmaktadır.

7 milyondan fazla firma aktif

Perakende e-ticaretle ilgili daha detaylı analiz sunan eMarketer, küresel perakende ticaret pazarının büyüklüğünün 2019 sonu itibarıyla bir önceki yıla göre yaklaşık %4,5 artarak yaklaşık 25 trilyon ABD Doları dolayında gerçekleştiğini, bunun %14,1'lik kısmının yani 3,53 trilyon ABD Dolarının e-ticaret yöntemiyle

yapıldığını tahmin etmiştir. Bu tutar, seyahat ve bilet harcamaları, yemek ve içecek satışları ile elektrik, su, doğalgaz gibi fatura ödemelerini kapsamamaktadır.

Dünyada 7.1 milyon firma e-ticaret yapmakta olup, bu rakam her geçen yıl artmaktadır. Küresel perakende e-ticaret pazarı hızla büyümesine karşılık belli ülkelerde yoğunlaşmıştır. Listenin ilk beş sırasında yer alan Çin, ABD, Birleşik Krallık, Japonya ve Güney Kore, pazarın %81,4'lük bölümünü elinde bulundurmaktadır. Aşağıdaki tablodan da görüleceği gibi Çin tek başına pazarın %50'sinden fazlasını barındırmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.