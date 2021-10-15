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TIMETURK / EKONOMİ / 52 ilaç ödeme listesinden çıkarıldı

52 ilaç ödeme listesinden çıkarıldı

SGK, daha önce ücretsiz alınabilinen 52 ilacı ödeme listesinden kaldırdı.

3 Saat Önce
2021-10-15 14:54:01
52 ilaç ödeme listesinden çıkarıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) daha önce reçetelere yazılan, hastaların ücretsiz alabildiği 52 ilacı bugünden itibaren artık ödemeyecek. Listeden çıkarılan ilaçlar arasında, kas gevşetici kremler, ağrı kesici ve iltihap giderici spreyler, pandemi döneminde en çok kullanılan ağız ve boğaz spreyleri, bebeklerin diş çıkarırken ağrılarında kullanılan diş jelleri yer alıyor.

Kapsam dışına alınan ilaçların listesi

giotgiot

iugoutzgio

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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