500 TL’lik banknot mu geliyor?

Enflasyon ve kur kaynaklı yaşanan dalgalanma neticesinde kamuoyunun bir numaralı gündem konusu olan hayat pahalılığının doğuracağı neticelerden birisi olarak görülen bol sıfırlı banknot senaryosu ekonomi kulislerinde konuşulmaya başlandı. Enflasyonun baskısına dayanamayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın böyle bir kararla hazırlık yapacağı iddiasının yersiz olduğu belirtildi.

Timetürk - Ekonomi

Enflasyonun yüzde 20 sınırına dayanmasıyla banknotların yetersiz kalabileceğini iddia eden ekonomi çevreleri, 500 TL'lik banknotların yeniden gündeme geleceği iddiasında bulunuyor. Dolar kurundaki oynaklığın böyle bir kararın alınmasında etkili olacağını savunan uzmanlara göre piyasada dolaşımı olan 100 TL'lik banknotların yetersizliğine dikkat çekerek, ekonomi yönetiminin yakında 500 TL'lik banknot basımı için karar alabileceği iddiasında bulundu. TIMETÜRK'e açıklama yapan bir ekonomi bürokratı ise böyle bir ihtimalin kulislerde dillendirilmiş olsa bile ekonomi yönetiminin gündeminde olmadığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 1 Ekim'de TBMM'nin açılışında yaptığı konuşmada enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmek için etkin bir mücadele içerisinde oldukları yönündeki açıklamasını hatırlatan bürokrat, ‘Devletin en üst kademesinde böyle bir açıklama yapılması TL'nin enflasyon ve kur kıskacından kurtulması için gerekli adımların atılacağını işaret ediyor. TL'den altı sıfırın atılmasını sağlayan bir iktidarın seçim öncesi 500 TL'lik banknot çıkarılması konusunda bir çalışma yaptığı yönündeki kulis bilgilerini gerçekçi bulmuyorum' değerlendirmesini yaptı.

Tedavüldeki banknot sayısı

TCMB'nin Ağustos 2021 verilerine göre tedavüldeki 100 TL'lik banknotların sayısı 1 milyar 90 milyon adet iken 428 milyon adet 50 TL'lik bulunuyor. 200 TL'lik banknot sayısı ise 383 milyon adet olarak kayıtlarda yer alıyor. Bu da toplam banknot sayısının yüzde 14'üne tekabül ediyor. Günlük harcamalarda en çok kullanılan 5 TL'nin banknot sayısı 324 milyon adet iken, 10 TL'nin banknot sayısı 294 milyon adet, 20 TL'ninki ise 262 milyon adet olarak kayıtlarda yer almakta.

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