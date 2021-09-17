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50 bin TL üzerindeki tüketici kredilerinde vade düşürüldü
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50 bin TL üzerindeki tüketici kredilerinde vade düşürüldü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının, kredi tutarı 50 bin TL'nin üzerinde olan krediler için 36 aydan 24 aya indirilmesine karar verildi.

2 Saat Önce
2021-09-17 15:59:36
50 bin TL üzerindeki tüketici kredilerinde vade düşürüldü

BDDK'nın resmi internet sitesinde yayımlanan karara göre, Kurul dünkü toplantısında "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik", "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik", "Kredi Yönetmeliği" ve "Finansal Kurumlar Yönetmeliği" uyarınca tüketici kredilerinde vade sınırını inceledi.

Alınan kararlar kapsamında, tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırı kredi tutarı 50 bin liranın üzerinde olan krediler için 36 aydan 24 aya indirildi.

Karar tarihinden önce kullandırılan bu kapsamdaki kredilerin ise borç bakiyeleri 50 bin liranın üzerinde olsa dahi, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 36 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilmesi kararlaştırıldı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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