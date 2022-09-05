5 Eylül pazartesi gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
Güncel altın fiyatları merak konusu oldu. Haftanın ilk günü olan 5 Eylül Pazartesi günü altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ivme kazanıyor. Geçtiğimiz günlerde kritik limit olan 1000 TL'nin altına düşen altın fiyatları eşiği aşarak yeniden yükselmeye başladı. Peki bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 5 Eylül Pazartesi günü çeyrek ve gram altın fiyatları...
2022-09-05 10:51:30
5 Eylül Pazartesi günü ons altın ve döviz kurundaki değişimlerden etkilenen altın fiyatlarındaki son durum merak edilenler arasında. Geçtiğimiz günlerde düşüş yaşasan altın fiyatları haftanın ilk günün de araştırılmaya başlandı. Peki, 5 eylül pazartesi gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
GRAM ALTIN FİYATI
1.010,28 TL
1.018,13 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
1.604,36 TL
1.639,74 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
6.417,45 TL
6.538,96 TL
YARIM ALTIN FİYATI
3.198,70 TL
3.279,51 TL
ATA ALTIN FİYATI
6.701,73 TL
6.868,55 TL .
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