5 Eylül pazartesi gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?

Güncel altın fiyatları merak konusu oldu. Haftanın ilk günü olan 5 Eylül Pazartesi günü altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ivme kazanıyor. Geçtiğimiz günlerde kritik limit olan 1000 TL'nin altına düşen altın fiyatları eşiği aşarak yeniden yükselmeye başladı. Peki bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 5 Eylül Pazartesi günü çeyrek ve gram altın fiyatları...