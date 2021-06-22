DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

'Fenerbahçe Sergen Yalçın'ı Cuma günü duyarabilir' iddiası
Buldan: HDP’yi kapattırmayacağız
Dr. Polat uyardı: Bunları sorgulayanlar aşı karşıtı mı?
Prof. Dr. Sözbilir: Deprem fırtınası yaşanabilir
Kırşehir'den tüm illere Ahi sancağı
Erdoğan açıkladı: Yerli aşının adı 'TURKOVAC'
Yerli aşının adı ne oldu? Yerli korona aşının ismi ne oldu?
Mersin’deki ‘küçük Rusya’, tabelalar Rusça!
Aşırı sağcı İsrailli parti liderinden zorbalık
MEB ve ÖSYM sınav görevli ücreti ne kadar? 2021 YKS sınav görevli ücreti
'Korkmaz aslında Koç'un damadının 'şirketine çökmek' istiyormuş!'
TUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
2021 ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar? ÖSYM gözetmen sınav görevi ücreti kaç para?
Libya Başkanlık Konseyi'nden İtalya'ya uyarı
''Jeff Bezos Mona Lisa'yı yesin'' kampanyası sosyal medyada gündem oldu

5 çocuk annesi, 40 kovanı 5 yılda 600 kovana çıkardı

Bitlis'in Hizan ilçesinde, 'Genç Çiftçi Projesi’ kapsamında aldığı 40 kovanı 5 yılda 600'ye çıkaran 5 çocuk annesi Yeter Gülmak, arıcılık yaparak hem çocuklarını okutuyor, hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

ABONE OL

Google News - Timeturk
22.06.2021 14:03:02
5 çocuk annesi, 40 kovanı 5 yılda 600 kovana çıkardı

 BİTLİS'in Hizan ilçesinde, 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında aldığı 40 kovanı 5 yılda 600'ye çıkaran 5 çocuk annesi Yeter Gülmak, arıcılık yaparak hem çocuklarını okutuyor, hem de aile bütçesine katkı sağlıyor. 

a1_69

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Sağırkaya köyünde yaşayan ve arıcılık yapmaya karar veren Yeter Gülmak, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu. Başvurusunun kabul edilmesi üzerine 40 arılı kovan desteği almaya hak kazanan Gülmak, eşi Vedat Gülmak'ın yardımıyla ilçenin 3 bin rakımlı yaylalarında organik bal üretmeye başladı. Gülmak, aldığı 40 kovanı eşinin de desteğiyle 600'e çıkartarak aile bütçesine büyük katkı sağlamaya başladı. 

a2_76

Gülmak, kendisinin okula gidemediğini ancak 5 çocuğunu arıcılık yaparak okuttuğunu belirterek, “2016 yılında ‘Genç Çiftçi' Projesi'ne yazıldım. Buradan 40 kovan verdiler. Ben bunları kara kovana çevirerek, üretim yapmaya başladım. 5 yılda kovan sayısını 600'e çıkardım. Eşimin de büyük destekleri ile bugün birlikte çalışıyoruz. Buradan elde ettiğimiz gelirle çocuklarımı okutuyorum. Geleceğimi, evimi ve geçimimi bu arıların sayesinde sağlıyorum" dedi.

a3_73

Her sabah kovanların bulunduğu bölgeye gelip çalıştığını anlatan Gülmak, “Kovanları her gün kontrol ediyorum. Bazen de arılar farklı bölgelere giderek buralarda ‘Oğul' veriyor. Onları da topluyorum. Zamanımın yarısını bu arıların içinde geçiriyorum. Bu şekilde çalışmaktan çok mutluyum. Yapmak isteyen kadınlara da bu mesleği öneriyorum. Ben eşime her konuda destek veriyorum. Onun çalışmalarına elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Üretilen balları da bölgedeki toptancılara veriyoruz" diye konuştu.

a5_56

a7_32

a8_36

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş