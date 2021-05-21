5 bin lira hibe desteği başvuruları nereden yapılacak? 5000 TL hibe başvurusu nasıl yapılır?

5 bin lira hibe desteği başvuruları nereden yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada esnaflara 5 bin lira ile 3 bin lira arasında hibe desteği yardımı yapılacağını açıklamıştı. Esnaflar da 5000 TL hibe başvurusu nasıl yapılır? sorusunu sormaya başladı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş 5 bin lira hibe desteği yardımı başvurularına dair flaş bir açıklamada bulundu. Peki 5000 lira (TL) hibe desteği başvuruları nereden yapılacak? 5 bin lira hibe yardımı başvurusu nasıl yapılır?

5 bin lira hibe desteği başvuruları nereden yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada esnaflara 5 bin lira ile 3 bin lira arasında hibe desteği yardımı yapılacağını açıklamıştı. Esnaflar da 5000 TL hibe başvurusu nasıl yapılır? sorusunu sormaya başladı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş 5 bin lira hibe desteği yardımı başvurularına dair flaş bir açıklamada bulundu. Peki 5000 lira (TL) hibe desteği başvuruları nereden yapılacak? 5 bin lira hibe yardımı başvurusu nasıl yapılır?

5 bin lira hibe desteği başvuruları nereden yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KAbine Toplantısı ile açıkladığı 5 bin lira ile 3 bin lira arasında değişen hibe yardımı desteği başvurularına dair detaylar belli oldu. Esnaflar Erdoğan'ın açıklamasından sonra 5 bin lira hibe desteği başvuruları nereden yapılacak? sorusunu soruyordu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş "5000 TL hibe başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna yanıt verdi. Muş, açıkalmasında "Esnafımıza sağlayacağımız destek için başvurular 25 Mayıs'tan itibaren 1 ay boyunca e-Devlet üzerinden yapılabilecek" açıklamasında bulundu.

Hibe desteği kimlere verilecek?

1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık hibe desteği verilecek. Ticaret Bakanı Mehmet Muş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı hibe desteği müjdesinin ayrıntılarını paylaştı.

Muş, hibe desteklerine ilişkin şunları kaydetti:

"1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık destek verilecek. Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacaktır.

İkinci grupta bakım, onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeler, kurs işletmecileri yer almaktadır."

İkinci gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve pazarcıların da dahil olduğunu ifade eden Muş, "Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan bu gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacaktır." ifadesini kullandı.

Hibe nedir?

Hibe bir kamu kuruluşu, işletme ya da vakıf tarafından bir eğitim kurumu, şirket ya da kişiye verilen karşılıksız paradır. Hibe genellikle belirli bir başvuru sürecinin ardından verilmektedir. Hibelerin büyük bölümü belirli bir projenin giderlerini karşılamak üzere verilmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.