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TIMETURK / EKONOMİ / 5 aylık enflasyona göre, memur ve emekliye şimdiden yüzde 7,47'lik zam göründü

5 aylık enflasyona göre, memur ve emekliye şimdiden yüzde 7,47'lik zam göründü

Temmuz-kasım dönemi enflasyonuna bakıldığında memurlar ve memur emeklileri şimdiden yıl sonu için yüzde 7,47 enflasyon farkı zammı hak etmiş durumda. Kesin rakam aralık enflasyonunun açıklanmasıyla ortaya çıkacak.

57 Dakika Önce
2021-12-03 12:03:07
5 aylık enflasyona göre, memur ve emekliye şimdiden yüzde 7,47'lik zam göründü

2022 yılına günler kala memur ve emekliler gözünü ve kulağını gelecek zam haberine dikti. Yeni yılda emekli, memur maaşlarının zamlanması ile birlikte asgari ücret de değişecek.

Yıl içinde biri ocak diğeri de temmuz olmak üzere iki farklı dönemde zam alan emekliler ve memurların alacakları net maaş zammı 3 Ocak'ta belli olacak. Memurlar yüzde 3'lük zammın yanında enflasyon farkı zammı da alacak.

YÜZDE 7,47 ENFLASYON FARKI GÖRÜNDÜ

Kasım ayı enflasyonu bugün belli oldu. Enflasyon kasımda yüzde 3,51 artarken yıllık bazda yüzde 21,31 oldu.

Kasım ayı rakamları baz alındığında memurlar ve memur emeklileri, yüzde 7,47 enflasyon farkı zammı hakkı kazandı.

Aralık enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklileri için kesin enflasyon farkı zammı da belli olacak.

RAKAM ARALIKTA NETLEŞECEK

İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin her 6 ayda bir alacağı zam oranı, geçmiş 6 ayın TÜFE oranı kadar arttırılıyor.

Memur ve memur emeklilerine ise toplu sözleşmede aldıkları zam oranı 6 aylık enflasyonun altında kalması halinde fark kadar enflasyon farkı ödeniyor.

TÜİK'in rakamlarına göre, temmuz ayından kasım sonuna kadar geçen 5 aylık sürede tüketici fiyatları endeksi kümülatif olarak yüzde 7,47 oranından arttı.

Maaş zamlarının net olarak ortaya çıkması için aralık ayının aylık TÜFE oranının da açıklanması gerekiyor.

Kaynak: sondakika.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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