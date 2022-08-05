5 Ağustos benzin ve motorin indirimi | Bu gece benzin ve mazota ne kadar indirim gelecek?

5 Ağustos benzin ve motorin indirimi | Akaryakıt fiyatlarında ciddi indirim bekleniyor. Gece yarısı pompaya yansıyacak olan mazot ve benzin indirimi için geri sayım başladı. Peki bu gece benzin ve mazota ne kadar indirim gelecek? Güncel son dakika benzin ve mazot fiyatları!

Akaryakıt fiyatlarında ciddi indirim bekleniyor. Gece yarısı pompaya yansıyacak olan mazot ve benzin indirimi için geri sayım başladı. Peki bu gece benzin ve mazota ne kadar indirim gelecek? Güncel son dakika benzin ve mazot fiyatları!

5 Ağustos benzin ve motorin indirimi

Brent petrolün okunu aşağı yönde çevirmesi, yüzleri güldürdü. Bu gece yarısından itibaren motorin ve benzin fiyatlarında ciddi düşüşler yaşanacak. 6 Ağustos Cumartesi itibariyle benzin grubunda 2,23 TL motorin grubunda 1,15 TL indirim bekleniyor.

Brent Petrolde Ciddi Düşüş!

Geçtiğimiz ay 110 dolar civarında seyreden brent petrol 94 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Bu gece benzin ve mazota ne kadar indirim gelecek?

Bu gece yarısından sonra geçerli olmak şartıyla benzin ve mazot fiyatlarında düşüş bekleniyor.

İstanbul Güncel Akaryakıt Fiyatları

Motorin litre fiyatı 24,53 TL

Benzin litre fiyatı 22,25 TL

LPG litre fiyatı 10,21 TL

Ankara Güncel Akaryakıt Fiyatları

Motorin litre fiyatı 24,64 TL

Benzin litre fiyatı 22,38 TL

LPG litre fiyatı 10,53 TL

İzmir Güncel Akaryakıt Fiyatları

Motorin litre fiyatı 24,59 TL

Benzin litre fiyatı 22.38 TL

LPG litre fiyatı 10,33 TL .