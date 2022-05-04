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TIMETURK / EKONOMİ / 40 kazla başladı, şimdi sınır tanımıyor

40 kazla başladı, şimdi sınır tanımıyor

Çiftliğinde 330 kazı bulunan Iğdırlı Mehmet Yulu, Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere yurdun birçok noktasına kaz eti, yumurta ve civciv satıyor.

1 Gün Önce
2022-05-04 21:50:37
40 kazla başladı, şimdi sınır tanımıyor

Iğdırlı çiftçi Mehmet Yulu, bahçesinin küçük bir bölümünde başladığı kaz yetiştiriciliğinde, yörenin önde gelen tedarikçilerinden oldu.

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Kentte daha önce az sayıda küçükbaş besleyen ve küçük çapta tarım yapan 72 yaşındaki Yulu, hayvanlarını götürdüğü Kars'ın bir yaylasında 3 yıl önce kaz yetiştiriciliğiyle tanıştı.

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Ağrı, Kars ve Ardahan'da eti bolca tüketilen ve batı bölgelerinde de yoğun talep gören kaz yetiştirmeye karar veren Yulu, bahçesindeki bir bölümde ilk etapta 40 anaç kazla işe başladı.

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Bundan kazanç sağlayınca küçükbaş hayvanlarını satıp işini büyüten Yulu, 5 dönümlük arazisini çiftliğe dönüştürdü.

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Kuluçka makinesiyle yılda 6 bin kaz üretiyor

Çiftliğinde kuluçka makineleriyle de yılda 5-6 bin kaz üreten Yulu, Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere yurdun birçok noktasına kaz eti, yumurta ve civciv satıyor.

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Özellikle civciv üretimine yoğunlaşan ve bu yönde pazar oluşturan Yulu, bu girişimiyle bölgenin önemli kaz tedarikçilerinden biri haline geldi.

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Mehmet Yulu, AA muhabirine, ilgi duyarak ve küçük çapta başladığı işini geliştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

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İlk etapta 5 dönümlük tarlasının bir kısmını kazlara ayırdığını ifade eden Yulu, "Daha sonra bu işten para kazanmaya başlayınca, arazimin tümünü kaz çiftliği yapmaya karar verdim. Şu anda 230 anaç kazım, 100 de erkek kazım var. İşimden çok memnunum, yılda 5-6 bin arası kaz yetiştiriyorum." dedi.

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Aylık ürettiği 3 bin yumurtayı kuluçka makinesine bırakıp civciv elde ettiğini belirten Yulu, bir anaç kazın ayda yaklaşık 45 yumurta yaptığını anlattı.

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Havalar iyice ısınınca kazları Kars'a götüreceğini söyleyen Yulu, "Civcivleri 50 liradan satıyoruz. Kesime hazır olan kazları ise 250 ile 300 lira arası satıyoruz. Bu iş artık gelir kapım oldu." ifadelerini kullandı. AA .

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